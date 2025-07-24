Continúa la batalla por la longaniza: "Denominación de origen" aterriza en el streaming

Tras su exitoso paso por salas, donde fue vista por más de 100 mil personas y celebrada por la crítica, la premiada película chilena “Denominación de Origen” se lanza al streaming en su estreno mundial. A partir del jueves 24 de julio, estará disponible por solo 30 días, en la plataforma www.denominaciondeorigen.cl.

Lo anterior, en un sistema que no requiere suscripción ni registros, con un arriendo único de $5.000 que permite ver la película durante 4 horas, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar del mundo.

Dirigida por Tomás Alzamora, “Denominación de Origen” cuenta la historia real y divertida del movimiento social que se levantó en San Carlos, Región de Ñuble, cuando Chillán fue reconocida como la cuna de la longaniza. La película mezcla ficción y documental, con un elenco compuesto íntegramente por actores de la zona, en una propuesta auténtica, entretenida y profundamente local.

El estreno en streaming permitirá que personas en todo Chile y el extranjero puedan ver la película sin barreras. Así, estará disponible en todo el mundo, permitiendo que las risas, el orgullo local y la historia detrás de la longaniza lleguen hasta el último rincón del planeta.