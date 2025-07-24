Director de Paz Ciudadana advierte sobre percepción de inseguridad: “Chile es el país más atemorizado del mundo”

En medio del debate por el avance del crimen organizado en Chile y la creciente percepción de inseguridad ciudadana, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, afirmó que si bien el aumento de delitos violentos es preocupante, su presencia sigue acotada territorialmente y el temor generalizado no se condice completamente con los datos.

“Chile es el país más atemorizado del mundo en muchas encuestas internacionales, y eso genera un daño social enorme. Más del 90% de las personas declara haber dejado de hacer alguna actividad cotidiana por temor”, sostuvo en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Johnson advirtió que, en los últimos siete años, los homicidios en Chile han aumentado un 70%, lo que ha contribuido a elevar la preocupación pública. “También han crecido delitos como secuestros y extorsiones, que están asociados al crimen organizado”, explicó. Sin embargo, recalcó que este tipo de delitos “están muy concentrados geográficamente, en ciertos barrios o esquinas específicas (…) No es un problema extendido en todo el territorio. Aún es posible focalizar las respuestas”, añadió.

Consultado por el impacto emocional que tiene la cobertura de hechos violentos, el director de Paz Ciudadana explicó que el temor se intensifica por la exposición constante a imágenes de delitos: “Hoy todos somos testigos múltiples veces al día de crímenes que vemos en redes sociales y medios. Antes había relatos, hoy hay videos en todos los ángulos”.

Johnson fue enfático en rechazar la idea de que aumentar las penas sea una solución efectiva, especialmente en casos de jóvenes en riesgo: “Los adolescentes que entran al delito lo hacen buscando pertenencia, no por cálculo económico. Las penas más duras no disuaden a quien recién se involucra en una carrera delictual”.

“El único camino efectivo para reducir a futuro la cantidad de personas que delinquen es evitar el ingreso temprano al delito. Y eso se logra ofreciendo alternativas reales a jóvenes vulnerables”, subrayó. En esa línea, criticó los discursos políticos que privilegian el castigo inmediato por sobre las estrategias de prevención e intervención temprana.

Johnson también abordó la evolución del crimen organizado en el país. Afirmó que existen tres tipos de bandas: las chilenas históricas, muchas veces integradas a sus comunidades; las bandas extranjeras violentas, que operan con sicariato y extorsión; y las bandas sofisticadas, como las involucradas en grandes robos. “No se puede tratar al crimen organizado como una sola cosa. Cada tipo requiere respuestas diferenciadas”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el sistema penal chileno “sigue funcionando, aunque con limitaciones”. Puso como ejemplo la detención del presunto autor intelectual de un reciente sicariato, como señal de que “el sistema de persecución penal aún tiene capacidad operativa”.

Respecto del uso del espacio público, el director de Paz Ciudadana fue claro: “Los delitos más comunes, como hurtos y robos, no han aumentado significativamente desde la pandemia, pero el temor ha generado un efecto de retiro ciudadano que debilita la vigilancia natural y favorece el círculo vicioso de la inseguridad”.

Finalmente, insistió en la necesidad de diagnósticos actualizados, políticas públicas basadas en evidencia y colaboración entre Estado, municipios y comunidad: “El crimen cambia permanentemente, por eso no podemos descansar en diagnósticos antiguos ni pensar que sólo con castigo se resuelve”.