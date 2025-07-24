Fallece Hulk Hogan a los 71 años: el mundo del wrestling despide a una leyenda

El mundo del wrestling está de luto. Este jueves 24 de julio, a los 71 años, falleció Hulk Hogan, uno de los luchadores más influyentes y carismáticos en la historia de la WWE y del entretenimiento deportivo global.

Según confirmó TMZ Sports, los equipos de emergencia acudieron en la madrugada a la residencia del exluchador en Clearwater, Florida, tras recibir un llamado por paro cardíaco. Testigos aseguran que múltiples unidades de policía y emergencias se encontraban en el lugar y que Hogan fue trasladado en camilla hacia una ambulancia.

La noticia sacude al mundo del deporte y el espectáculo. Apenas semanas atrás, su esposa Sky había negado rumores sobre su estado crítico, asegurando que su corazón era “fuerte” tras recuperarse de una cirugía de cuello realizada en mayo.

Hulk Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, fue una figura clave en la masificación del wrestling como entretenimiento familiar en los años 80 y 90. Con su físico imponente, carisma magnético y su famoso grito de guerra “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”, llevó la lucha libre desde una audiencia de nicho a las pantallas de millones de hogares en todo el mundo.

Su paso a la villanía en 1996, con la creación del legendario grupo New World Order (NWO) y su transformación en Hollywood Hogan, marcó una nueva era para la WCW y para su carrera.

Fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2005 y nuevamente en 2020 como miembro del NWO. Sin embargo, su legado también enfrentó controversias: en 2015 fue removido temporalmente del Hall of Fame tras la filtración de comentarios racistas en una grabación privada. Posteriormente, demandó a Gawker por la difusión del material, ganando un histórico juicio.

Hogan también tuvo una carrera exitosa en el cine y la televisión, debutando como Thunderlips en Rocky III (1982) y protagonizando cintas como Suburban Commando y Mr. Nanny. Además, fue figura central del reality show “Hogan Knows Best”, junto a su familia.

En mayo pasado, había conversado con medios sobre su nuevo proyecto, una liga de lucha amateur llamada Real American Freestyle, cuyo evento inaugural estaba programado para el 30 de agosto.

Con múltiples cirugías a lo largo de su vida, Hogan reconoció que ya no tenía “ninguna parte del cuerpo original” producto de las lesiones acumuladas durante décadas de carrera.

Independiente de las polémicas que rodearon la última etapa de su vida, es innegable la importancia que significó su figura para la masificación de una actividad que hoy tiene alcance global y es de las más lucrativas dentro del llamado “entretenimiento deportivo”.