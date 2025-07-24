"Ha cumplido su objetivo”: Claudia Salgado, hermana de Karin, defiende impacto de la ley en su primer aniversario

Este jueves se realizó un conversatorio a cargo del Observatorio Ley Karin a un año de la entrada en vigencia de la nueva normativa. Una instancia que abordó los avances y desafíos en la prevención del acoso y de la violencia en el contexto laboral y que contó con la presencia de Claudia Salgado, hermana de Karin y presidenta de la Fundación No Más Otra Karin.

A la actividad encabezada por Luis Lizama, abogado y fundador del Observatorio Ley Karin, también asistieron autoridades como el director del Trabajo, Pablo Zenteno. Instancia en la que se destacó la implementación de la legislación, las mejoras de ambientes laborales que ha permitido y las dudas tras su puesta en marcha.

Claudia Salgado no solo evidenció su positivismo acerca de la implementación de la normativa, sino que también afirmó con fuerza que “esta ley ha cumplido su objetivo”.

“Siento el positivismo de esta ley, desde la sociedad civil, las personas, que se escucha día a día que les ha cambiado la vida. Hoy día hay respeto en muchos lugares de trabajo”, valoró la hermana de Karin Salgado, aportando además que esta una legislación “transversal, humana, y que devuelve la dignidad a las y los trabajadores”.

Por su lado, Lizama aunque reconoció que la legislación ha tenido “luces y sombras”, también postuló que “no hemos logrado evaluar adecuadamente el impacto de la prevención en la vida de los trabajadores”.

Además, enalteció que “el clima laboral en las empresas ha sido mucho mejor después de la vigencia de la ley” y que “en materia de prevención ha sido muy significativa”.

Cambio social y desafíos futuros

El director del Trabajo, Pablo Zenteno, no solo reflexionó y evaluó los resultados de la Ley Karin en su primer año de implementación, sino que también manifestó líneas a seguir para mejorarla en el futuro próximo.

En primer lugar, el abogado remarcó que esta normativa busca un cambio cultural en el país respecto de los entornos laborales en un marco de respeto. “La ley efectivamente implica un cambio social”, subrayó.

“No es simplemente una perfección normativa en torno a un bien jurídico que hay que tutelar en el ámbito de las relaciones laborales, es eso por cierto, se refuerzan los mecanismos de protección, se incorporan herramientas de prevención. Pero esto es un cambio social. Y es un cambio social que responde a una necesidad social”, planteó Zenteno.

La cabeza de la DT argumentó que el trabajo se ha visto afectado por una sociedad en la que se percibe mayor violencia, mayores abusos y con más problemas para las relaciones personales.

Por ello, señaló que para realizar un diagnóstico correcto, no solo importa la cantidad de denuncias ni la demanda de trabajo para su institución, sino que se debe analizar los resultados para avanzar “hacia un mundo del trabajo en donde la dignidad está en el centro de la construcción de las relaciones laborales”.

📚El director del Trabajo, Pablo Zenteno, participa en el conversatorio “A un año de la Ley Karin: evaluación y perspectivas sobre la Ley N° 21.643”, organizado por el Observatorio Ley Karin de Lizama Abogados. 📌La instancia busca analizar los avances y desafíos de la ley a un… pic.twitter.com/Fc7wBPOSUU — Dirección del Trabajo (@DirecDelTrabajo) July 24, 2025

Sin embargo, Zenteno reconoció que hay desafíos para el segundo año de la Ley Karin. “Creemos que todavía tiene que haber un esfuerzo mayor para abordar la parte preventiva”, indicó, advirtiendo además una preocupación por “la cantidad de denuncias que hemos recibido como institución”.

“Va a haber un debate en torno a cuánta cantidad de denuncia es Ley Karin y no es Ley Karin. Y ese debate se va a querer plantear desde el punto de vista ‘ven, la ley está siendo mal utilizada’. Pero la verdad es que el desafío es otro, porque detrás de lo que no es Ley Karin también hay una situación laboral que se tiene que abordar”, manifestó.

Sobre lo anterior, precisó que aún así se trata de situaciones que deben evitarse a través de la prevención. “Vamos a acompañar, vamos a seguir entregando precisiones. Quizás uno de los desafíos que tenemos como organismos del Estado es ir precisando con mayor claridad qué es lo que es un acoso laboral, qué es lo que es un acoso sexual, cuando se constituye violencia en el trabajo y las técnicas jurídicas pueden ayudar en ello”, complementó Zenteno.