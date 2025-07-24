Informe revela alza de virus respiratorios: Sincicial lidera contagios en niños pequeños

El más reciente Informe de Circulación de Virus Respiratorios publicado por el Instituto de Salud Pública (ISP) reveló que durante la Semana Epidemiológica 29, correspondiente al período del 13 al 19 de julio de 2025, se analizó un total de 3 mil 148 muestras de pacientes hospitalizados, ambulatorios y de urgencia. De ellas, mil 329 casos resultaron positivos, lo que representa un 42,2% de positividad, cifra superior al 37,4% registrado en la semana anterior.

Durante esta semana, se confirmaron mil 437 detecciones virales, lo que incluye co-infecciones. El Virus Respiratorio Sincicial (VRS) fue el agente más frecuente, representando el 44% de los casos, con especial incidencia en niños de 1 a 4 años. Le siguieron el Rinovirus (25,9%) y la Influenza A (9,8%).

Otros virus detectados fueron Parainfluenza (6,1%), Adenovirus (5,1%), otros virus respiratorios (OVR) (4,7%), Metapneumovirus (4,1%), Influenza B (0,2%) y SARS-CoV-2 (0,1%).

En el acumulado anual hasta la SE 29, el Rinovirus lidera con un 34,7% de los casos confirmados, seguido por Influenza A (26,2%) y VRS (11,3%).

El jefe del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, Jorge Pacheco, señaló que: “Lo que se está tomando como medida es reforzar las estrategias de vacunación. Yo creo que igual estamos llegando con un porcentaje alto y un número alto de personas vacunadas, pero en ciertos grupos específicos, la idea es poder reforzarlo a través de estrategias extramurales,

también operativos en algunos lugares específicos, por ejemplo, la sala cuna, estrategias domiciliarias de vacunación y la extensión horaria en algunos vacunatorios”.

El informe también evidencia que los virus respiratorios están afectando con mayor fuerza a los adultos mayores de 65 años, que representaron el 27,9% de las muestras analizadas en la última semana. A nivel hospitalario, los agentes más detectados fueron VRS, Rinovirus e Influenza A.

Por su parte, la Coordinadora de la Campaña Invierno del Ministerio de Salud, Valentina Pino, se refirió a la situación de la disponibilidad de camas en el sistema hospitalario y recalcó que “hemos visto, principalmente, una mayor demanda asistencial en los dispositivos de atención primaria. Creemos que ya en las próximas semanas pudiéramos experimentar un mayor aumento también en las unidades de emergencia hospitalaria. De todas maneras, nosotros tenemos semanalmente reuniones con los equipos directivos de los servicios de salud y la seremi y también con distintas asociaciones de las clínicas privadas, obviamente, para poder asegurar una respuesta integrada del sistema de salud”.

La vigilancia del ISP permite monitorear la gravedad de los cuadros virales y detectar variantes, en particular de Influenza y SARS-CoV-2, además de supervisar el comportamiento de otros patógenos respiratorios. Este monitoreo incluye una red de hospitales públicos y clínicas privadas a lo largo del país, así como centros centinela de atención primaria.

En cuanto a la Influenza A, los casos muestran una tendencia a la baja, manteniéndose el subtipo A(H1N1)pdm09 como el más prevalente con un 95,8%, frente a un 4,2% de A(H3N2) .

Desde el ISP se reitera la importancia de mantener las medidas de prevención, especialmente en poblaciones de riesgo como lactantes, personas mayores y pacientes inmunocomprometidos, además de acudir a los servicios de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.