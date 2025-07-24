Kast promete “mano firme”, Jara reivindica “capacidad de diálogo": seguridad y transporte marcan nuevo cara a cara presidencial

Esta jornada y en menos de 48 horas, los candidatos presidenciales del oficialismo y el Partido Republicano, Jeannette Jara y José Antonio Kast, vivieron su segundo “cara a cara” en el marco del Día del Camionero 2025.
Se trató de un foro organizado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) para escuchar las propuestas de los presidenciables en relación al transporte de carga durante el periodo 2026-2030.
En su discurso, el abanderado del Partido Republicano abordó el peligro en las rutas, relevando que el crimen organizado se ha tomado los caminos. “Sin transporte, Chile se apaga”, abdujo como lema.
Ante los gremios de camioneros más importantes del país, Kast comprometió desregular el Estado, modernizar las carreteras y el Ministerio de Transportes (con foco en el transporte de carga), implementar la doble vía, rebajar impuestos al diesel para pequeños y medianos transportistas, entre otras.
Pero, tal como ocurrió en el debate Salmón Summit 2025, el presidenciable arremetió contra la carta oficialista señalando que genera “indignación” cuando se llama a dialogar con “amor” con “terroristas” o “criminales”. Así, comprometió mano firme.
“Ustedes van a escuchar muchas promesas, muchas, en toda línea, incluso que no los van a expropiar. Van a escuchar de todo. Yo el único compromiso que hago con ustedes es que vamos a recuperar la seguridad en Chile. Y va a volver a ser el país más seguro de Latinoamérica, lugar que nunca debió haber perdido. Y eso lo vamos a hacer dentro de los marcos legales, para que cada transportista, cada camionero, pueda circular sin miedo por nuestras carreteras. No va a haber diálogo ni con criminales ni con terroristas”, afirmó.
En tanto, la abandera del oficialismo, Jeannette Jara, destacó el aporte estratégico del transporte de carga para el país. “Desde el alimento hasta el cobre, todo pasa por sus manos”, relevó. Así, comprometió su capacidad de diálogo como ya demostró -sostuvo-, ante los gremios, durante su gestión como ministra.
En esa línea, garantizó mantener el reintegro del impuesto específico, fortalecer una defensoría del contribuyente, y la creación de una subsecretaría de Logística. Junto con ello, respaldó que se debata sobre la negociación ramal dando el ejemplo de los casos en Europa. “No es un diálogo al que cerrarse”, instó.
Asimismo, Jara reforzó su estrategia de distanciarse de Kast, algo que hizo en reiteradas ocasiones. Primero, apuntando a que provienen de orígenes diferentes y que, por ello, tiene mejor entendimiento de la realidad país: “Yo nací en cuna de mimbre”, dijo. Algo que Kast retrucó señalando que su cuna fue de “madera”.
Segundo, la carta oficialista destacó que ella ha demostrado ir más allá de los eslóganes y de las promesas: “Yo hice cosas”, defendió.
Requerida por la seguridad en las rutas, la abanderada además mostró disposición a mantener el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur y rechazó que se le aludiera el dialogar con “terroristas”.
“Quisiera señalar que en el caso de nuestro gobierno, en primer lugar, vamos a mantener el seguro de la Macrozona Sur. Lo quiero decir porque ha habido ciertas, de repente, dudas de cuál es el diagnóstico que uno puede tener de lo que ha estado pasando y yo no me pierdo. Efectivamente los Estados de Excepción Constitucional han contribuido a que los atentados se reduzcan, pero no han desaparecido y nadie está hablando de hablar con los, nadie está hablando de dialogar, con los terroristas. Son cosas que se dicen para ver si alguien agarra y cree que se está proponiendo una cosa de esa naturaleza”, añadió.
Cabe destacar que se invitó a las tres primeras preferencias de la ciudadanía. Sin embargo, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos y Amarillos, se excusó de asistir.