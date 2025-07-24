Kast promete “mano firme”, Jara reivindica “capacidad de diálogo": seguridad y transporte marcan nuevo cara a cara presidencial

Esta jornada y en menos de 48 horas, los candidatos presidenciales del oficialismo y el Partido Republicano, Jeannette Jara y José Antonio Kast, vivieron su segundo “cara a cara” en el marco del Día del Camionero 2025.

Se trató de un foro organizado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) para escuchar las propuestas de los presidenciables en relación al transporte de carga durante el periodo 2026-2030.

En su discurso, el abanderado del Partido Republicano abordó el peligro en las rutas, relevando que el crimen organizado se ha tomado los caminos. “Sin transporte, Chile se apaga”, abdujo como lema.

Ante los gremios de camioneros más importantes del país, Kast comprometió desregular el Estado, modernizar las carreteras y el Ministerio de Transportes (con foco en el transporte de carga), implementar la doble vía, rebajar impuestos al diesel para pequeños y medianos transportistas, entre otras.

Pero, tal como ocurrió en el debate Salmón Summit 2025, el presidenciable arremetió contra la carta oficialista señalando que genera “indignación” cuando se llama a dialogar con “amor” con “terroristas” o “criminales”. Así, comprometió mano firme.

“Ustedes van a escuchar muchas promesas, muchas, en toda línea, incluso que no los van a expropiar. Van a escuchar de todo. Yo el único compromiso que hago con ustedes es que vamos a recuperar la seguridad en Chile. Y va a volver a ser el país más seguro de Latinoamérica, lugar que nunca debió haber perdido. Y eso lo vamos a hacer dentro de los marcos legales, para que cada transportista, cada camionero, pueda circular sin miedo por nuestras carreteras. No va a haber diálogo ni con criminales ni con terroristas”, afirmó.