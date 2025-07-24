Landerretche disponible para reunión con Jara, lo que no significa que la apoye

El economista socialista, Óscar Landerretche, respondió a la posibilidad de que la abanderada oficialista Jeannette Jara le pida reunirse con él, aduciendo que está disponible para juntarse con cualquier candidato, sin que eso signifique que lo apoyará en la elección.

“Yo estoy completamente disponible para juntarme con cualquier candidato presidencial. De hecho, pienso que el rol de los académicos de la Universidad de Chile es colaborar con la calidad de la conversación pública y de los debates“, aseguró Landerretche a Emol tras participar de un seminario organizado por Larraín Vial.

Este miércoles, Jara aseguró en Frutillar que llegando a Santiago le pediría a Landerretche reunirse, pues aseguró que le “parece muy interesante la mirada que le da Óscar Landerretche al desarrollo económico nacional”.

Ante esto, el economista respondió que: “Cualquier candidato presidencial que quiera pedir una reunión conmigo se la voy a dar, podemos discutir en reserva, o en un formato abierto, que podemos hacer con más académicos, con alumnos”.

Sin embargo, señaló que “no creo que reunirse con un candidato presidencial u otro signifique que uno esté respaldando a nadie, simplemente es el aporte que tenemos que hacer para aumentar el nivel y la calidad intelectual del debate público de Chile”.

El economista adelantó que su voto será nulo en las próximas elecciones presidenciales, afirmando que “no es posible” apoyar a Jara, aludiendo al concepto de democracia y las ideas económicas que tiene el Partido Comunista, en el cual la candidata del oficialismo milita desde los 14 años.

Por lo mismo, respecto a la posibilidad de incorporarse al comando de la candidata oficialista, el académico de la FEN de la Universidad de Chile, lo descartó de plano y precisó que no integrará “ningún comando, lo dije antes con Carolina Tohá”.