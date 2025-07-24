"Los ojos y oídos del mundo": medios y agencias internacionales exigen a Israel acceso urgente a Gaza

Advertencia: el siguiente artículo contiene imágenes sensibles que pueden herir la susceptibilidad de algunos lectores.

Esta mañana, cuatro de los medios internacionales más influyentes del mundo -la agencia AFP, Reuters, Associated Press y la BBC- emitieron un inusual y urgente comunicado conjunto. En él, hacen un desesperado llamado a las autoridades israelíes para que permitan el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, así como la entrada y salida de periodistas.

Desde el inicio de la ofensiva militar israelí, el 7 de octubre de 2023, Israel bloqueó el acceso de los medios internacionales a la Franja de Gaza para informar lo que ocurre sobre el terreno. Todo lo que se logra saber es por periodistas y comunicadores al interior de la Franja, quienes han tenido que enfrentar los constantes ataques, pero que hoy enfrentan también el hambre.

El comunicado, publicado por AFP en su cuenta oficial en la red social X, expresa una “desesperada preocupación” por la situación que enfrentan sus propios equipos en Gaza: periodistas atrapados en condiciones dramáticas, cada vez más incapaces de conseguir alimentos, sufriendo desnutrición, agotamiento físico y mental. En palabras del comunicado: “instamos una vez más a las autoridades israelíes a que permitan la entrada y salida de periodistas en Gaza. Es fundamental que la población reciba suficientes alimentos”.

La denuncia no solo alerta sobre la situación de los trabajadores de la prensa, sino que advierte también que la cobertura informativa en uno de los conflictos más opacos del mundo está en peligro real de desaparecer, justo en el momento en que más se necesita. Los periodistas —señalan en el comunicado— han sido “los ojos y oídos” del mundo frente a una de las peores crisis humanitarias contemporáneas, pero hoy el hambre amenaza su propia supervivencia.

Y no es un llamado aislado. Más de 130 medios y organizaciones de defensa del periodismo ya habían solicitado en junio el acceso sin restricciones de la prensa internacional a Gaza. Entre ellos, destacaron Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y hasta el diario israelí Haaretz. Todos coinciden en que estamos ante una situación sin precedentes: casi dos años sin acceso independiente a una zona de guerra, con más de 200 periodistas asesinados, muchos más heridos, desaparecidos o amenazados por hacer su trabajo.

Mientras esto ocurre, la catástrofe humanitaria en Gaza se profundiza. Según cifras actualizadas, más de 59 mil personas han muerto y más de 143 mil han resultado heridas desde el inicio del conflicto. A eso se suman al menos 115 muertos por hambre y desnutrición, entre ellos más de 80 niños. La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (CIF) advierte que más de 1,5 millones de personas, dos tercios de la población total en Gaza, están en riesgo de hambruna severa o catástrofe alimentaria. Y al menos 500 mil ya enfrentan una situación calificada como “catastrófica”, el nivel más alto de su escala.

El asedio militar, los bombardeos, el colapso del sistema sanitario, la falta de agua potable y el uso de alimentos como herramienta de guerra han convertido la vida cotidiana en Gaza en una lucha constante por sobrevivir. La ONU lo ha dicho con claridad: “Las autoridades israelíes están matando de hambre a los civiles”. La agencia de Naciones Unidas para los palestinos, UNRWA, asegura que tiene alimentos suficientes para abastecer al enclave por al menos tres meses, pero desde marzo Israel impuso un bloqueo casi total a la entrada de ayuda humanitaria. Solo unos pocos camiones logran ingresar, bajo estricta vigilancia militar, y en condiciones que organizaciones como Oxfam, Save the Children y la propia ONU describen como “trampas mortales”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha negado que exista una política deliberada de hambruna contra la población civil de Gaza, calificando las acusaciones de “mentiras y calumnias”, subrayando que el objetivo era impedir que los recursos llegaran a Hamás, no castigar a la población.

David Mencer, portavoz oficial de Israel, declaró que esto “es una penuria provocada por Hamás”.

En cuanto al ejército israelí, aunque reconoció la existencia de severas restricciones a la entrada de ayuda, negó la existencia de órdenes de disparar a los civiles que buscan ayuda.

La realidad es que el bloqueo comunicacional y la crisis alimentaria están dejando sin voz no solo a las víctimas, sino también a quienes intentan contar su historia. Como escribió la Asociación de Periodistas de AFP en un comunicado estremecedor “hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros entre nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un compañero. Nos negamos a verlos morir”.

Y en medio de todo esto, aún no hay una salida política clara. Este jueves, el gobierno israelí confirmó haber recibido una nueva respuesta de Hamas respecto a la propuesta de alto al fuego. Mientras los mediadores evalúan la respuesta, las diferencias siguen siendo grandes: Hamás exige garantías de que cualquier tregua derive en un cese permanente de hostilidades, mientras que Israel condiciona cualquier alto al fuego a la eliminación completa de Hamás.

Además el parlamento israelí, el Knesset, aprobó ayer la anexión completa de Cisjordania. El texto aprobado afirma que Cisjordania ocupada es “una parte inseparable de la tierra de Israel, la patria histórica, cultural y espiritual del pueblo judío” y exhorta al Gobierno a tomar soberanía de la totalidad de Judea, Samaria y el Valle de Jordán, territorios que hacen parte de la actual delimitación geográfica de la Cisjordania ocupada. Netanyahu, quien fue uno de los promotores del proyecto, también estuvo presente en el hemiciclo durante la votación. Ahora bien, la medida no es vinculante, pero sin duda es una muestra de que para varios dentro de Israel, la paz no es una prioridad.

La situación, como señala Jonathan Whittall, de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, “no es solo hambre, sino una política calculada de inanición”. Y en este escenario, el derecho a la información también está siendo asesinado. Porque detrás de cada relato, cada foto, cada transmisión que hemos visto desde Gaza, hay periodistas que hoy mueren de hambre junto con la población a la que prometieron darle voz.

El caso más reciente y desgarrador ocurrió esta semana: un bombardeo israelí mató a la periodista Walaa Al Jaabari, embarazada, junto con ocho miembros de su familia, incluidos cuatro niños. Es la crónica de una guerra donde la vida humana, incluso la que porta un micrófono o una cámara, parece no tener valor.

Hoy, el 88% de las infraestructuras de Gaza están destruidas. Más de un millón de personas -la mayoría niños- enfrentan una muerte inminente no por las bombas, sino por la falta de algo tan básico como arroz, leche o agua. Cada día, cada hora sin alto al fuego, sin un sistema de distribución humanitaria seguro, empuja esta tragedia más cerca del exterminio. Un exterminio silenciado, porque quienes podrían contarlo, están muriendo también.