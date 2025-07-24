María Inés Horvitz por dineros que deberán pagar los herederos de Pinochet: "Es una parte ínfima de lo que pudo haber desviado"

Siete años después de la sentencia que puso fin al caso Riggs, el 7° Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó a los herederos de Augusto Pinochet a pagar 16 millones de dólares que el dictador obtuvo de manera ilícita.

Consultada sobre esta decisión de la justicia, la doctora en Derecho y exconsejera del CDE, María Inés Horvitz, explicó que esto fue posible debido al fallo previo de la Corte Suprema, en que se estableció que no se podía hacer efectiva la responsabilidad penal (por el fallecimiento de Pinochet), pero que sí dejaba abierta la puerta para la arista civil.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la también académica de la Universidad de Chile recordó que el dinero del que se apropió el excomandante del Ejército, “eran bienes fiscales, fondos que eran administrados a través de la llamada casa militar, que estaba a cargo de diferentes personas, muy cercanas al círculo de Pinochet”.

“Estas personas iban cambiando con el tiempo y eran los que permitían, facilitaban, con conocimientos absolutos del origen ilícito de los fondos, a desviarlos fuera de Chile”, dijo.

Horvitz señaló que en el esquema fue clave el exalbacea de Pinochet, Óscar Aitken, “que nunca fue condenado a pesar de que era el cerebro del enjambre de sociedades offshore que se hicieron para poder anonimizar la titularidad de los dineros”.

“Eran acciones al portador las que se emitieron, de Panamá y otros países que tienen paraísos fiscales. Esas acciones al portador indican que solo pueden cobrarlo quienes lo tienen en su poder y el que tenía eso era Aitken. A mí me da la impresión de que finalmente nunca fue procesado dado que colaboró al entregar gran parte de los dineros incautados”, opinó.

La abogada también expresó sus sospechas de que hubieron otros bienes sustraídos, más allá de los que ha logrado establecer la justicia. A su juicio, “hay muchos elementos que permiten decir que incluso pudo haber sido mucho más amplia la cantidad de dinero defraudado”.

“Esto es simplemente una parte ínfima de lo que pudo haber desviado y que ahora los herederos podrán eventualmente disfrutar”, apuntó.

Por otra parte, requerida sobre la reivindicación de la figura de Pinochet que realizan algunos sectores de derecha, Horvitz señaló que hacer eso “es no tener en cuenta que no solamente se le imputaron violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos y torturas, sino que además el que haya perpetrado estos desfalcos es algo que desde mi perspectiva no puedo entender”, indicó.