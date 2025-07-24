Nuevo foco de tensión en el mundo: Tailandia y Camboya se enfrentan en frontera

El Gobierno de Tailandia denunció este jueves la muerte de al menos once civiles, incluidos varios niños, a causa de los ataques lanzados durante las últimas horas por Camboya contra el país, en el marco de unos enfrentamientos en una zona fronteriza en disputa en el que ambas partes han usado armamento pesado, entre acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad en estos incidentes.

El ministro de Sanidad tailandés, Somsak Thepsuthin, denunció en una rueda de prensa retransmitida a través de la cuenta de la cartera en la red social Facebook que los ataques por parte de Camboya suponen “una grave violación de los derechos humanos” y lamentó que “hay niños inocentes que han perdido la vida”. “Es un acto vergonzoso e imperdonable”, destacó.

Asimismo, enfatizó que los ataques camboyanos alcanzaron un hospital tailandés y recordó que las Convenciones de Ginebra prohíben los ataques contra instituciones médicas. “Esto es claramente un crimen de guerra“, manifestó, al tiempo que insistió en que “el Gobierno de Camboya debe asumir la responsabilidad de sus actos”.

Los enfrentamientos estallaron horas después de que Tailandia anunciara una reducción de sus lazos diplomáticos con Camboya tras denunciar que cinco soldados resultaron heridos a causa de la explosión de una mina antipersona en la provincia limítrofe de Ubon Ratchathani (este), un hecho del que Nom Pen entregó igualmente una versión diferente, después de meses de tensiones en la frontera.

Inmediatamente después del inicio de los enfrentamientos, las autoridades tailandesas y camboyanas emitieron comunicados acusándose mutuamente de haber abierto fuego primero, con la oficina del primer ministro tailandés asegurando que Nom Pen “disparó primero y envió drones a territorio tailandés para provocar” y el Ministerio de Defensa camboyano argumentando que actúa “en defensa propia” tras una violación de los acuerdos por parte de Bangkok.

Las relaciones entre las partes se han deteriorado después de que el pasado 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades del templo de Preah Vihear -bajo soberanía camboyana, según la Corte Internacional de Justicia (CIJ)-, situado en una zona en disputa entre los dos países, sin que los contactos desde entonces para reducir las tensiones hayan llegado a buen puerto.