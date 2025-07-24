"Rey de Meiggs": móvil del crimen sería una deuda de $500 millones del detenido

En el 8° Juzgado de Garantía de Santiago se realizará este jueves el control de detención de Wilson Verdugo Díaz, de 56 años, supuesto autor intelectual del homicidio de José Felipe Reyes Ossa, “el rey de Meiggs”, cometido el 9 de junio pasado en Ñuñoa por tres sicarios venezolanos.

Verdugo Díaz, dueño del famosos restorán “La Vaquita Sabrosa”, fue detenido la tarde de este miércoles por el OS9 de Carabineros en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Oriente, marcada por la fuga del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández.

De acuerdo a trascendidos, este sujeto habría planificado el crimen por un deuda de $500 millones de pesos que mantenía con Reyes Ossa. Para ese fin, contactó primero a otro sujeto venezolano o ecuatoriano y éste le presentó a los tres sicarios venezolanos que cometieron el asesinato.

El crimen fue cometido el 19 de junio pasado en calle Quirihue de la comuna de Ñuñoa. El 8 de julio, el OS9 de Carabineros detuvo a los tres autores materiales en la comuna de Estación Central, entre ellos el ahora prófugo Alberto Carlos Mejía Hernández (18).

Al día siguiente del homicidio, los tres imputados -supuestos miembros del Tren de Aragua- recibieron 4,5 millones de pesos como pago adelantado, ya que el total pactado era de $30 millones. Luego huyeron a Osorno y al sentirse seguros regresaron a la Región Metropolitana.

El fiscal ECOH, Sergio Soto, informó desde un primer momento que el crimen fue un homicidio por encargo planificado por un ciudadano chileno vinculado a los negocios de la víctima. Este sospechoso resultó ser Wilson Verdugo Díaz. “La persona que habría realizado el encargo tendría vinculación dentro del rubro en el cual se dedicaba la persona fallecida y era cercano finalmente a esta víctima”, indicó el fiscal Soto. De hecho, Verdugo y Reyes asistían a múltiples actividades en la hípica y el fútbol.

“Los antecedentes apuntan a que los imputados sabían que la víctima se trasladaría desde la Quinta Región a Ñuñoa, conocían el horario de llegada y el vehículo”, agregó el fiscal Soto, quien también explicó que en principio trataron de secuestrar al empresario.

En esa línea, detalló que “este intento de ingresarlo a la fuerza al vehículo era para trasladarlo al lugar donde lo ejecutarían” y “al no poder, lo mataron en el sitio“.