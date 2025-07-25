Alcaldesa de San Miguel quiere cambiar nombre de la avenida Salvador Allende

El próximo 5 de agosto, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI), presentará en el Concejo Municipal los resultados de una consulta ciudadana que se está realizando desde marzo con los vecinos de la avenida Salvador Allende, para conocer su opinión respecto de volver al antiguo nombre de la calle: Salesianos.

Según consigna La Tercera, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el 9 de septiembre de 2023, avenida Salesianos pasó a llamarse oficialmente avenida Salvador Allende.

El cambio de nombre, según explicó entonces la alcaldesa Erika Martínez (FA), respondía a una solicitud de vecinas y vecinos de manera de dar continuidad al nombre de la avenida que viene desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda hacia San Joaquín, de poniente a oriente, ajustándose al proceso de modificación del Plan Regulador Metropolitano.

La propuesta fue aprobada por el Consejo de la Sociedad Civil de la comuna (no vinculante) y luego ratificada por el Concejo Municipal, ambos compuestos, en ese entonces, por miembros “oficialistas”.

Sin embargo, con la llegada de la nueva alcaldesa las cosas cambiaron. Según explicó la jefa comunal, tanto en su campaña como ya instalada en el sillón municipal, los vecinos que viven en dicha avenida le solicitaron volver al nombre anterior.

Ante esto, la jefa comunal decidió iniciar una consulta a los vecinos de la propia avenida y cuyos resultados se presentarán el próximo martes, para que sea votado por el Consejo de la Sociedad Civil y una semana después por el Concejo Municipal.

“Cuando empecé a hacer campaña, y mucho más cuando asumí, la gente me empezó a decir, ‘¿por qué no devuelven el nombre a Salesianos?’ Como una demanda no de carácter político, sino que una demanda de identidad barrial, de memoria local. Las declaraciones de todas las personas que me pararon en la calle eran: ‘siempre esta calle ha sido Salesianos’”, explicó Bown a La Tercera.

En esa misma línea, explicó que “mucha gente se sintió pasada a llevar por este cambio de nombre inconsulto de la administración anterior. Entonces, la demanda es de identidad local, no político. Incluso, había gente que me decía que no votaba por la derecha, que era de izquierda, pero que respecto de la calle, siempre se había llamado Salesianos”.

Frente a los cuestionamientos que apuntan a esto como una decisión ideológica, la alcaldesa Bown sostuvo que “la izquierda está tratando de convertir en un hecho político algo que tiene que ver solo con identidad y memoria local”.

Al contrario, la alcaldesa dice que fue la administración anterior la que hizo “una acción política” con este cambio de nombre.

En la otra vereda, un grupo de concejales y parlamentarios están realizando acciones para impedir que se materialice el cambio del nombre del expresidente a Salesianos.

La diputada Gael Yeomans (FA), quien representa el distrito al que pertenece San Miguel, es la creadora de un sitio para recolectar firmas en contra del nuevo cambio de nombre.

“Me llama la atención que nuevamente la alcaldesa Carol Bown esté destinando tiempo y recursos de la comuna para este debate, cuando esta discusión fue zanjada en el periodo pasado con el Consejo Municipal y con el acuerdo del Consejo de la Sociedad Civil. Además, considerando que la alcaldesa recortó el presupuesto de salud de la comuna mientras le está dando la prioridad a este debate, me parece completamente fuera de lugar”, señaló la parlamentaria a La Tercera.

Asimismo, explicó que “inicié la junta de firmas porque me parecía relevante que esta discusión que se va a dar en el Consejo Municipal fuese transparente hacia los vecinos y vecinas, sobre todo porque hasta ahora hemos tenido un buen apoyo en la recolección de firmas y también en la disposición que tuvieron las organizaciones sociales, como dije en el Consejo Social en su momento”.

Finalmente, añadió que “me parece que es más una polémica artificial que está tratando de instalar la UDI. La avenida Salvador Allende lleva ese nombre tanto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda como en San Joaquín, no tiene sentido que porque la alcaldesa quiera darse un gustito se le cambie el nombre solo en el tramo de San Miguel”.