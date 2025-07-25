Crisis en Hospital El Pino: autoridades exigen medidas por falta de especialistas

Debido a la grave situación que atraviesa el Hospital El Pino en materia de atención, especialistas, camas críticas, seguridad, entre otras; la diputada Camila Musante (IND-PPD) y el alcalde de San Bernardo, Christopher White, entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric exigiendo medidas urgentes que permitan solucionar la crisis.

Tras la entrega de la misiva en La Moneda, la diputada Musante explicó que le hicieron una serie de solicitudes al Jefe de Estado. “Necesitamos apoyo de parte del Ministerio de Salud para solucionar la crisis de falta de especialistas en atención. Un caso es la situación de los gastroenterólogos, pero esto también se da en otras materias”, declaró.

“Creemos también que mientras se encuentra una solución tiene que implementarse una salida alternativa de atención de hospital digital, que permita descomprimir hoy la larga lista de espera en atención de usuarios. Y por cierto, de las camas críticas y avances en el proyecto de normalización para el hospital. Estamos siendo muy claros y concretos”, agregó.

Además, la parlamentaria señaló que: “En paralelo, se ha abierto una mesa desde hace un tiempo para trabajar las problemáticas de inseguridad que se viven tanto dentro como fuera del recinto. Hay que recordar que existieron siete encerronas a funcionarios del hospital en un periodo de tiempo de dos meses”.

En resumen, manifestó que “todas estas situaciones que son bastante insólitas y que son las más graves que están viviendo los hospitales dentro de la Región Metropolitana, me parece que tienen que ser atendidas”. “Se han asumido compromisos de parte del gobierno. Entonces, venimos a solicitar que estos sean cumplidos por parte del Presidente Gabriel Boric”, subrayó Musante.

Por su parte, el alcalde White afirmó que presentaron su “descontento y molestia” por una serie de problemas y urgencias que afectan a vecinos, usuarios y funcionarios del Hospital El Pino.

En ese sentido, puntualizó que “los vecinos y vecinas de San Bernardo en promedio tienen que esperar 15 horas para ser atendidos en urgencias”. Asimismo, “deben lidiar con bandas delictuales que llegan al hospital y que no sólo ponen en riesgo a los usuarios, sino que también a sus funcionarios”. Junto con esto, “no cuentan con especialistas. Hoy no hay gastroenterólogo en el Hospital El Pino, ni tampoco hay especialistas como diabetólogos”.

“Frente a esta situación impresentable ya hemos agotado todas las instancias de conversación y diálogo, y no vemos soluciones. No descartamos organizar a las comunidades y movilizarnos por algo que creemos que es legítimo, que es el derecho a la salud digna”, advirtió el jefe comunal.

Como ejemplo de la crisis, expuso que: “Si bien ya es impresentable que a nivel nacional la tasa de camas críticas sea 2,4 cada mil personas, en el caso del Hospital El Pino hoy es de 0,58. Es decir, estamos bajo el nivel nacional y bajo la dignidad que merece una comuna como San Bernardo”.

“También mencionar que no es solamente San Bernardo. Hoy el Hospital El Pino atiende en promedio a más de 500 mil personas entre San Bernardo, La Pintana y El Bosque. Por lo tanto, atiende a gran parte de la zona sur de la Región Metropolitana”, complementó.

Por todo lo expuesto, manifestó que “esperamos que el Presidente vea en esto una oportunidad de no esperar que el problema aumente. Porque los cálculos que hacemos con la diputada Musante, es que sigue creciendo nuestra población y la infraestructura en salud sigue siendo la misma”.

Así, expresó su molestia ante las “autoridades que han sido definidas para liderar estas materias” y “no lo están haciendo”, por lo que lamentó tener que “llegar a instancias de esta naturaleza para poder ser escuchados, y aún más, tener que movilizarnos legítimamente con las comunidades para esperar respuesta”.