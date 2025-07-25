Cristina Vio fue elegida como nueva directora ejecutiva de ComunidadMujer

ComunidadMujer informó que, a partir del próximo 1 de agosto, Cristina Vio asumirá como la nueva directora ejecutiva de la organización. Cristina es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica y con estudios en Derechos Humanos y Políticas de Cuidado en la Fundación Henry Dunant. Cuenta con más de diez años de trayectoria en liderazgo estratégico en instituciones públicas y gremiales.

Desde 2023 a la fecha se desempeñaba como abogada legislativa senior en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), donde le correspondió monitorear la agenda legislativa del sector, incluyendo proyectos de Ley en temas de género. En sus trabajos anteriores destaca su participación en el equipo directivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, donde tuvo un rol clave en la coordinación técnica de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. También se desempeñó por ocho años como asesora jurídica en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) donde lideró la redacción del proyecto de Ley del voto chileno en el extranjero. Antes de esto, estuvo tres años en Corfo, donde brindó apoyo jurídico a la fundación del fondo Start-up.

Durante su experiencia profesional ha impulsado reformas normativas, estrategias de incidencia y marcos de integridad que fortalecen la representación institucional, la transparencia y la protección de derechos. En su trayectoria laboral ha combinado análisis jurídico-político, articulación intersectorial, comunicación estratégica y conducción de equipos técnicos, sobre una sólida base en políticas públicas y derechos humanos.

Por su parte, María Olivia Recart, presidenta de la organización, señaló que “estamos muy contentas con la incorporación de Cristina a nuestra dirección ejecutiva. Estamos seguras que con su destacada experiencia será un excelente y renovado liderazgo, y que en tiempos clave para el país aportará con su mirada y nos permitirá relacionarnos con nuevos actores para fortalecer y promover el liderazgo de mujeres e impulsar la equidad de género en el mundo empresarial, educacional, y en la política pública”.

“ComunidadMujer es un referente indispensable en un escenario donde las agendas de género y las organizaciones sociales son cuestionadas. Ha sido pionera impulsando transformaciones que hoy son realidad. Desde esa trayectoria nos proyectamos liderando los desafíos pendientes que comprometen el desarrollo de las mujeres, pero también la sostenibilidad de nuestra sociedad, como la urgente necesidad de abordar la crisis de los cuidados. Me siento muy cómoda y comprometida con el trabajo colaborativo que ha sido siempre el sello y la fortaleza de esta organización, y desde ahí seguiremos articulando una agenda de género amplia que nos beneficie a todas y todos”, destacó Cristina Vio.

Desde ComunidadMujer expresaron además su profundo agradecimiento y reconocimiento a Mónica Martin, quien se desempeñó como directora ejecutiva interina desde marzo, por apoyar este período de transición con compromiso y convicción.