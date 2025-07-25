Desbordes responde a toma del Instituto Nacional: alcalde denuncia “agitación” y "daños en el municipio"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se pronunció a través de sus redes sociales respecto a la toma del Instituto Nacional, cuyas actividades académicas permanecen paralizadas desde esta jornada.

El Centro de Estudiantes del Instituto Nacional (CEIN) publicó un comunicado en Instagram en el que explicó que la medida se debe a la “falta de respuesta del alcalde Mario Desbordes”. En el texto, los estudiantes afirmaron: “Pese a reiterados intentos de solicitar una reunión durante meses, y ante la negativa a recibir a los Centros de Estudiantes de Santiago, hemos decidido, en conjunto con otros centros, iniciar un cese forzado de actividades académicas a partir de las 9:15 horas”.

Además, el CEIN expresó su pesar porque “comunidades educativas que solo buscan ser escuchadas y presentar las múltiples necesidades que tienen, se vean obligadas a tomar estas acciones, pues quienes proclaman diálogo les quitan la voz”.

Por su parte, el alcalde Desbordes respondió a las acusaciones, señalando que el jueves varios jóvenes habrían protagonizado “violencia contra transeúntes y daños importantes en el municipio, hoy se toman varios establecimientos”. También denunció que los manifestantes “exigían que los atendiera, mientras repartían panfletos con mi rostro con una pistola en la cabeza y una bala saliendo por el otro costado”.

El edil aseguró que: “El comunicado de los estudiantes del IN lo gráfica todo. Podría explicar que se les recibió en el municipio, junto a toda la comunidad escolar en una reunión inédita en años, pero no vale la pena”.

En tono crítico, agregó: “El comunicado en sus últimos puntos desnuda lo que hay detrás. Van a constituir comisiones de ‘agitación y propaganda’. Han destruido la educación pública, con la ayuda de muchos adultos que se esconden detrás y financian y justifican a estas minorías que tienen capturada a una mayoría que quiere estudiar”.