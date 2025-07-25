“Estamos frente a una falsa polémica”: Bárbara Figueroa aclara supuesta incomodidad de Jeannette Jara con el PC

La candidatura presidencial de Jeannette Jara sigue tomando forma, con la revelación de sus primeros miembros confirmados de su comando. Entre estas figuras destaca la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quién ya la acompañó durante las primarias oficialistas.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Bárbara Figueroa se refirió a su participación en el comando de Jara y abordó la supuesta “incomodidad” de la candidata del progresismo con el Partido Comunista por adelantarse al anuncio. “Estamos frente a una falsa polémica. Se trató de construir una noticia a partir de los propios medios. Si uno escucha las declaraciones y las entrevistas que le hicieron al presidente del partido (Lautaro Carmona), lo que se le plantea es a partir de una nota que construyó un diario”, explicó.

La dirigenta comunista restó importancia a las declaraciones de Carmona, expresando que lo que señaló “es lo que todo el mundo sabe”. “Por lo demás, todos los partidos del pacto están definiendo sus nombres propios tal cual como lo solicitó la abanderada del sector, que fueran parte o estuvieran disponibles para ser parte del comando”, aseguró.

A su vez, la secretaria del PC resaltó que Jeannette Jara “cuenta con el respaldo de los ocho partidos del pacto Unidad por Chile”. “Más que enfrascarnos en estas pseudo polémicos que se tratan de construir, lo que todos estamos haciendo, lo hizo el presidente del partido y lo hizo nuestra abanderada, es centrarse en las cosas que son relevantes. Y lo que hoy es relevante es que tenemos un pacto, esperamos ojalá también una lista única parlamentaria”, comentó.

En tanto, la dirigenta del Partido Comunista abordó el desafío electoral para el comando de Jara: “Primero, nadie sobra. Todo lo que podamos hacer en términos del diálogo con nosotros, tratar de conquistarlos y de reforzar la convicción de que estamos frente a un espacio que evidentemente un sello. Nadie lo puede desconocer, nuestra candidata ganó por más del 60% la primaria, acá hubo una apuesta que se hizo por parte de quienes votaron por nosotros en la primaria”.

“Pero también, por sobre todas las cosas, tenemos que crecer hacia el universo de votantes nuevos, de aquellos que no tienen ninguna identidad”, agregó Figuera, apuntando además al consenso del pacto de “ser la más amplia unidad, social y política, por lo tanto, ningún gesto está demás porque nos necesitamos a todos y todas”.