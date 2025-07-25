Joseph Ramos, economista: "Se han hecho anuncios generales o populistas, ninguno nos va a llevar a buen término"

Quedan pocos meses para que se lleve a cabo una nueva elección presidencial en nuestro país. Una contienda que, a la fecha, sostiene a los candidatos Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano) como las opciones más fuertes en la carrera hacia La Moneda.

Tres aspirantes cuyas medidas preliminares, sin embargo, son miradas con ojo crítico por parte de los expertos de la academia. “Hasta ahora, las he encontrado relativamente pobres. Todavía estamos a cuatro meses y medio de la elección, pero más bien se han hecho anuncios generales o populistas, y ninguno nos va a llevar a buen término“, expresó el economista y profesor emérito de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Bajo su criterio, “faltan propuestas más concretas y no populistas. Las más concretas que se conocen son el salario mínimo de 750 mil pesos, que creo que es bien populista, y la eliminación de las contribuciones de bienes raíces, que también es otra medida populista para ganar votos”. Lo anterior, haciendo referencia a las candidaturas de Jara y Kast, respectivamente.

“Si uno hace una propuesta técnica, la persona en la calle a los 10 segundos se aburre y lo encuentra muy complicado. Ahí hay un tema. Se ganan las elecciones con generalidades, típicamente, pero se gobierna con cosas concretas“, precisó el académico sobre el escenario electoral.

En esa misma línea, desglosó algunas de las iniciativas que más presencia han tenido en el actual debate. Sobre el aumento del sueldo mínimo, explicó que: “No cabe duda que los 500 mil o 529 mil pesos actuales son insuficientes, al menos para una familia. Espero que en Chile, en buen tiempo, todo el mundo esté ganando sobre el millón de pesos. Pero el tema es lo que se puede hacer ahora. Porque el salario mínimo obliga a la empresa a pagar eso, pero no lo está a contratar, sin embargo“.

“Un salario mínimo muy alto, como serían los 750 mil, o sea, casi 50% por encima del actual, es algo que muchas empresas no van a poder pagar. Y entonces prefieren no contratar. O sea, eliminan a ese trabajador. ¿Por qué pone 750 mil la candidata Jara y no un millón? Precisamente por el problema que estoy señalando”, expresó.

En ese sentido, sumó que: “Tiene que ver con que, mientras más alto lo pones, mayor es el impacto negativo en el empleo. Y esa es la razón por la cual tenemos un salario mínimo acá. Todo el mundo sabe que el monto es inadecuado para una familia, pero el tema del empleo es fundamental. La solución a esto es que la productividad del país aumente y que, por consiguiente, los salarios naturalmente van a poder subir, el mínimo con ello”.

Otra medida calificada de “populista” por el experto es la de la eliminación de las contribuciones de bienes raíces, defendida por Kast. En cuanto a la visión general de dicho candidato en torno a la disminución del gasto público, señaló que “eso que es grasa para ti, puede ser músculo para otro”.

Así, en términos generales, Ramos sentenció que “el desafío es encontrar medidas sensatas y que la gente entienda porque otras son más complejas, como el caso de regulaciones, pueden prestarse para que las personas se confundan. Ahí, el candidato va a tener que elegir propuestas que sean comprensibles y, además, tener propuestas para gobernar”.