San Pedro de la Paz será sede de la Copa del Mundo de Triatlón 2025: autoridades destacan impacto regional del evento

La Región del Biobío se prepara para recibir un nuevo evento internacional. En una visita encabezada por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y el subsecretario (s) Álvaro Ipinza, se confirmó que la comuna de San Pedro de la Paz será sede de la Copa del Mundo de Triatlón, los días 8 y 9 de noviembre de este año.

El torneo, que forma parte del calendario oficial de la Unión Internacional de Triatlón (ITU), reunirá a cerca de 870 competidores provenientes de distintos países y servirá como evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La cita representa una oportunidad clave para posicionar a la Región del Biobío como un polo de desarrollo deportivo y turístico de nivel internacional.

Inversión y legado deportivo

El evento cuenta con un financiamiento de 260 millones de pesos, parte del programa regional “Transferencia para el fortalecimiento del deporte y la actividad física de Biobío”, con una inversión total superior a los $2.800 millones, impulsado por el IND regional.

Durante su visita, el ministro Pizarro sostuvo reuniones con el delegado presidencial Eduardo Pacheco y el gobernador regional Sergio Giacaman, con quienes abordó también los más de $7 mil millones aprobados por el CORE para infraestructura deportiva y eventos masivos en la región.

“Nos alegra seguir desarrollando más actividades en las regiones de nuestro país. Agradezco al gobernador y a los consejeros regionales por apoyar este tipo de iniciativas. Estar con motociclismo, tenis, atletismo, triatlón, es muy valioso para el desarrollo integral del deporte”, afirmó el ministro.

Actividades junto a la comunidad

La jornada incluyó además una visita a Playa Blanca de Coronel, donde se realizó el “Encuentro CEM”, una jornada recreativa en la que más de 100 escolares participaron en actividades del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes (IND). El ministro valoró la articulación con el municipio: “Es muy valioso ver cómo se utiliza el espacio público para la recreación y la actividad física”, comentó.

Un territorio con historia deportiva

San Pedro de la Paz ya fue protagonista durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, al recibir las competencias de remo y canotaje de velocidad en la Laguna Grande, y ahora se proyecta nuevamente como anfitrión de alto nivel con esta Copa del Mundo de Triatlón.

Además, la región sumará en septiembre una nueva fecha del Copec Rally Mobil, lo que refuerza el posicionamiento del Biobío como una de las principales vitrinas del deporte nacional e internacional.

La Copa del Mundo de Triatlón San Pedro de la Paz 2025 promete ser mucho más que una competencia: será una celebración del deporte, la descentralización y el trabajo articulado entre instituciones para llevar el alto rendimiento a todos los rincones de Chile.