Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 12 de Mayo de 2026


Servel acoge denuncia contra Partido Nacional Libertario: arriesgan disolución por infracciones graves

El organismo determinó que los fundamentos de la denuncia son "serios, plausibles y de mérito suficiente" para iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de la colectividad y su directiva.

El organismo determinó que los fundamentos de la denuncia son "serios, plausibles y de mérito suficiente" para iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de la colectividad y su directiva.

Nacional

El Servicio Electoral (Servel) declaró admisible una denuncia presentada por el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) en contra del Partido Nacional Libertario, luego de que declaraciones de su presidente, Johannes Kaiser, y del parlamentario Cristián Labbé —ambos militantes de la colectividad— fueran consideradas posibles “infracciones graves” a la normativa que rige a los partidos políticos.

Según el Servel, los dichos de ambas figuras podrían haber transgredido el deber legal de promover la democracia y los derechos humanos, tal como lo exige la Ley N° 18.603. La denuncia, presentada el 8 de julio de 2025, sostiene que Kaiser y Labbé “incurrieron en infracciones graves y reiteradas al marco normativo que regula la existencia y funcionamiento de los partidos políticos”.

Entre los antecedentes expuesto, se encuentran las declaraciones de Kaiser en Meganoticias en las que reconoce que respaldaría nuevamente un golpe de Estado como el de 1973. En la entrevista con dicho medio afirmó: “Sin duda. Absolutamente. Con todas las consecuencias”.

Punto de prensa de diputados del Partido Nacional Libertario.

Diputados del Partido Nacional Libertario. Foto: Aton.

Además, habría minimizado el uso de la tortura durante la dictadura. Por otro lado, Labbé manifestó en Radio Agricultura que “Chile ya sacó al comunismo una vez, si es necesario hay que hacerlo de nuevo”.

El organismo determinó que los fundamentos de la denuncia son “serios, plausibles y de mérito suficiente” para iniciar un procedimiento sancionatorio en contra del partido y su directiva. La resolución ya fue notificada al denunciante, y el proceso avanza formalmente.

De confirmarse las faltas, el Partido Nacional Libertario podría enfrentar sanciones que van desde amonestaciones hasta su eventual disolución, dependiendo del resultado de la investigación. La legislación vigente establece que todas las colectividades deben actuar bajo principios democráticos y garantizar el respeto a los derechos humanos.

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