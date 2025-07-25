Uruguay arrolló a Chile y lo sacó de la carrera por un boleto a los JJ. OO.

La Selección chilena femenina perdió por un inapelable 3-0 ante Uruguay por la última jornada de la fase de grupos de la Copa América, quedando fuera de carrera por clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Con la victoria de la fecha pasada sobre Ecuador, las dirigidas por Luis Mena dependían de sí mismas esta noche, ya que incluso el empate les daría pasajes a la siguiente instancia del torneo.

A pesar de la presión que ejercieron las charrúas en el primer tramo del cotejo, el cuadro nacional también mostró sus credenciales y estuvo muy cerca de abrir la cuenta cuando Karen Araya sacó un zapatazo que dio en el horizontal (21′). Poco después, un remate de Mary Valencia se desvió en una rival y casi complica a la guardameta.

Sin embargo, en el minuto 39 Fernanda Pinilla cometió una falta dentro del área sobre Wendy Carballo y la árbitra no dudó en cobrar penal. Cinthia González ejecutó a la perfección su remate y puso el 1-0.

Con la obligación de al menos emparejar las cifras para timbrar su boleto a la siguiente instancia, el combinado criollo mostró ganas de revertir su situación, pero no pudo contrarrestar la solidez que exhibió el rival en todas sus líneas.

El elenco oriental aprovechó las licencias que le otorgó la Roja y tras un veloz contragolpe, Esperanza Pizarro envió un centro por bajo que conectó Carballo (64′). La delantera se hizo presente nuevamente en el marcador en los 71′ con un sutil picotón que sentenció el cotejo.

Así, la Selección chilena cerró su participación en fase de grupos en el tercer lugar de su zona y deberá conformarse con disputar el duelo por el quinto puesto, el cual otorga un boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.