Día clave para la DC: definirá si apoya a Jara, levanta un candidato propio o da libertad de acción

Luego de varias semanas de declaraciones cruzadas entre dirigentes de la Democracia Cristiana sobre si apoyar o no la abanderada del progresismo, este sábado la Democracia Cristiana tomará una decisión en su junta nacional. La instancia se realizará de manera telemática, pero la directiva liderada por el presidente del partido, el diputado Alberto Undurraga, y parte del Consejo Nacional, se reunirán en la sede nacional de la colectividad.

El programa contempla la realización del debate durante la mañana y votaciones en la tarde, por lo cual, cualquier decisión de relevancia y definiciones se conocerán posterior a las 15:00 horas. La opción por Jara incluye la incorporación de la DC a las negociaciones parlamentarias del oficialismo.

Algunas juntas regionales ya se han pronunciado a favor o en contra de la postulante oficialista, pero el presidente de la colectividad, Alberto Undurraga, se mostró partidario de dar libertad de acción o buscar un candidato presidencial propio, pero no de apoyar a Jara.

En entrevista con el portal Ex Ante, el diputado expresó que “los partidos desaparecen cuando dejan de representar lo que piensan. La verdad es que abandonar el electorado es lo peor que puede hacer un partido”.

Añadiendo que “hoy identifico tres posturas en el partido. Una que apoya a Jara. Otra es tener candidato propio y la tercera es la prescindencia presidencial. Yo estoy entre la dos y la tres“.

También afirmó que votar por Jara “es abandonar al electorado. Una cosa es participar en conjunto de un proyecto encabezado por alguien a quien adherimos, por ejemplo Michelle Bachelet en la Nueva Mayoría, de la cual yo fui ministro”.

Sin embargo, agregó, “otra muy diferente es apoyar a alguien que es comunista para presidenta. Cuando no nos inscribimos en la primaria, dijimos que no estábamos en condiciones de apoyar si ganaba el candidato del FA o la candidata del PC”.

“Esto no es ninguna sorpresa. Con esa misma honestidad nosotros decimos que no podemos apoyar a alguien cuando se trata de abandonar a nuestro electorado”, enfatizó.

“En los pactos, por instrumentales que sean, nunca le pides al otro partido que abandone a su electorado. Si esa es la condición, es una condición inaceptable”, agregó.

“Nosotros le planteamos el día lunes a los partidos del oficialismo si estaban disponibles a participar de la negociación parlamentaria, sobre la base de la libertad de acción presidencial. Quedaron de contestar”, concluyó.