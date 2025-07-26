Diputada Marzán (PPD) respalda petición de cadena perpetua para los autores de megaincendio en Valparaíso: “Criminales altamente peligrosos”

Luego que el Ministerio Público solicitara penas de presidio perpetuo calificado —40 años sin beneficios— para nueve acusados de provocar el megaincendio que entre el 2 y 3 de febrero de 2024 arrasó con miles de hectáreas y viviendas en la región de Valparaíso, causando la muerte de 138 personas, la diputada Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Marzán manifestó su respaldo a esta petición señalando que se trata de “criminales altamente peligrosos”.

La diputada, integrante de la comisión investigadora por reconstrucción, precisó que “desde el día uno he señalado que frente a la tragedia que se vivió en nuestra región el 2024, planificada y con nueve acusados de provocar este mega incendio que terminó con 138 fallecidos, lo que corresponde es aplicar las máximas penas y esperamos que los tribunales así lo consideren a la luz de todos los antecedentes y pruebas ya disponibles”.

“Las personas que hoy día están imputadas como autores del incendio, han cometido una acción criminal de magnitudes complejas de dimensionar y donde el daño y dolor de cientos de familias es y será una herida difícil de sanar. Criminales altamente peligrosos que planificaron esta masacre y que el fiscal pida cadena perpetua creo que podría traer algo de justicia a las familias . Espero se sentencien con cadena perpetua efectiva sin posibilidad de beneficios para que al menos tengan los afectados certeza de que nunca más estas personas tendrán posibilidad de cometer un acto similar”.

Finalmente, la diputada Carolina Marzán agregó que “lo que corresponde es seguir respaldando el trabajo de la Fiscalía y, por nuestra parte desde el Congreso, continuar con la acción fiscalizadora, a través de la comisión investigadora y otras instancias, para que se disipen todas las dudas, las organizaciones y damnificados obtengan reparación y seguir insistiendo en que el Estado debe asumir un rol clave y esencial para prevenir y apoyar a las comunidades frente a hechos tan dramáticos como el que se está viviendo”.