“El camino recién comienza”: Jara valora respaldo de la DC luego de su Junta Nacional

La jornada de este sábado marcó un nuevo hito en la carrera presidencial de Jeannette Jara. A través de una publicación en su cuenta de X, la abanderada del oficialismo agradeció el respaldo oficial de la Democracia Cristiana (DC), luego de que la Junta Nacional del partido aprobara con un 63% de los votos el apoyo a su candidatura en primera vuelta.

“Agradezco sinceramente el respaldo de la Democracia Cristiana a esta candidatura. Sé que el camino recién comienza, y asumo con humildad la tarea de ganarme el corazón y la confianza del pueblo democratacristiano”, escribió Jara, subrayando que este respaldo no es solo una alianza electoral, sino “un compromiso con un Chile más justo y unido”.

La resolución, adoptada en una sesión telemática que reunió a representantes de todo el país, fue seguida con atención por el oficialismo, ante el peso simbólico y político del respaldo de la DC a la candidatura de la exministra del Trabajo.

La decisión provocó efectos inmediatos al interior de la falange. El diputado Alberto Undurraga, hasta hoy presidente del partido, renunció a su cargo tras la votación, cumpliendo con lo que había anunciado previamente si se concretaba el apoyo a la candidata del oficialismo.

Pese a las tensiones internas, la mayoría de los representantes optó por sumarse a la candidatura de Jara y avanzar en un acuerdo programático y parlamentario que permita construir una lista única de cara a las elecciones de noviembre.

Luego de ganar las primarias, la alianza que respalda a Jara está compuesta por el Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Acción Humanista.