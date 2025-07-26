Fiscalía pide cadena perpetua para nueve acusados por megaincendio en Valparaíso

A más de un año del megaincencio que afectó a la Quinta Región y que dejó 138 personas fallecidas, la Fiscalía Regional de Valparaíso presentó la acusación en contra de 9 imputados.

Según consignó La Tercera, la acusación fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra de nueve sujetos.

En el documento se detallan los cuatro hechos y delitos por los que la Fiscalía acusa a los exbomberos Maximiliano Veliz Caballería, Claudio Gamboa Ortiz, Elías Salazar Inostroza, Francisco Mondaca Mella, Matías Cordero de la Fuente.

Además de los exbrigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), José Jerez Camus, Ángel Barahona Troncoso y Franco Pinto Orellana, y de un bombero y funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), José Atenas Gaete.

A todos ellos se les responsabiliza de los delitos de incendio de bosques con resultado de muerte, asociación ilícita y daño ambiental. A Moncada también se le acusa por porte y tenencia de explosivos artesanales. La Fiscalía pide cadena perpetua para todos los imputados.

La acusación señala que se pudo constatar que los nueve sujetos entre diciembre de 2021 y febrero del 2024, “conformaron una agrupación criminal establecida con el objetivo de provocar incendios en los bosques circundantes a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Quintay, Casablanca y Melosilla y otros de la Provincias de Valparaíso, San Antonio y Marga Marga”.

Esta agrupación delictual buscaba “crear emergencias de envergadura tal que requirieran sus servicios para combatirlos, considerando sus conocimientos y desempeños en instituciones destinadas al combate de incendios forestales”.

Según la Fiscalía, como grupo los exvoluntarios de Bomberos y los otroras brigadistas provocaron cinco incendios forestales. Además, de forma diferenciada, en otras 21 emergencias.

Junto con ello, se acusa a Franco Pinto Orellana, Francisco Mondaca Mella y Elías Salazar Inostroza, de haber provocado a eso del mediodía del 2 de febrero del 2024 un incendio forestal en el Complejo Las Tablas y la Reserva Lago Peñuelas con cuatro focos de incendio.

“Utilizaron un mecanismo incendiario de fabricación artesanal, consistente en un cigarrillo encendido con fósforos adosados, que fueron arrojando entre el material combustible compuesto de matorrales, basura y vegetación”, se indica.

Según la Fiscalía, los sujetos buscaron las condiciones climáticas propicias para generar “incendios devastadores, situación que fue divulgada oportunamente por las autoridades competentes y que podía ser experimentada directamente por la población que habitaba la zona afectada”.

De los cuatro focos provocados, en dos de ellos la emergencia no pudo ser contenido, lo que generó el megaincendio que terminó con 138 personas fallecidas. Por ello, el ente persecutor acusa a los individuos del delito de incendio con resultado de muerte y pide presidio perpetuo.

Asimismo, se le acusa a todos los sujetos por el delito de daño ambiental por el daño a 8 mil hectáreas de vegetación, así como también la destrucción del Jardín Botánico de Viña del Mar y otros centros patrimoniales, viviendas, construcciones y vehículos.

“Este territorio constituye un área de protección ambiental reforzada, siendo un ecosistema habitado por especies vegetales y animales de relevancia, que resultó gravemente afectado por la acción del fuego provocado por los acusados”, concluye la acusación.