Sernac oficia a Sensodyne, Colgate y Oral B por efectos adversos en pastas con fluoruro

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a las empresas Procter & Gamble Chile Limitada (Oral B), GSK Chile (Sensodyne) y Colgate-Palmolive Chile (Colgate), luego que el Instituto de Salud Pública (ISP) levantara una alerta sobre posibles efectos adversos con el uso de pastas dentales que contienen fluoruro de estaño.

Los posibles efectos adversos advertidos por el ISP son lesiones en la boca o lengua, sensaciones dolorosas, hinchazón, sensación de entumecimiento e irritación de las encías.

Según los antecedentes entregados por el Instituto de Salud Pública serían 19 productos cosméticos con autorización sanitaria que contienen el ingrediente fluoruro de estaño.

Debido a esto, el Sernac solicitó a las empresas una serie de antecedentes técnicos y/o científicos que respalden la seguridad de sus productos aquellos que contengan en su formulación fluoruro de estaño, y que contradiga o complemente la advertencia emitida por el ISP.

En concreto, se pidió a las empresas que informen, el número total de reclamos y consultas recibidas, desde enero de 2024 hasta la fecha, relacionados con efectos adversos o problemas de salud asociados al uso de pastas dentales que contienen fluoruro de estaño.

Además, de un listado exhaustivo de todos los productos (pastas dentales y otros productos de higiene bucal) que su representada comercializa o ha comercializado en Chile desde enero de 2024 hasta la fecha, y que contengan fluoruro de estaño en su formulación.

Finalmente, el Sernac indicó que “teniendo como antecedente que esta situación también se registró en otros países como Argentina y Brasil, donde incluso se está prohibiendo la comercialización de productos con la formulación antes señalada, en Chile se hace un llamado a que se apliquen los mismos estándares de seguridad para proteger a las y los consumidores”.