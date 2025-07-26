SML por atrasos en registros de ADN: "Han sido analizadas en un 80%"

La Contraloría General de la República (CGR) detectó atrasos en el ingreso de datos por parte del Servicio Médico Legal (SML) al Sistema Nacional de Registros de ADN, administrado a través del aplicativo CODIS (aportado por el FBI), el cual contiene las huellas genéticas tomadas en diversos procedimientos penales.

El informe de Investigación Especial N°6 de 2025, indica que la CGR determinó que la toma de muestras biológicas presenta retrasos principalmente en los análisis que efectúa Gendarmería y el envío de estas al SML.

Además, se constataron demoras en el análisis, validación y determinación de la huella genética por parte del Servicio Médico Legal, lo que impide que el ingreso al CODIS se haga de manera oportuna, ocasionando que, en algunos casos, entre la toma de la muestra biológica del individuo y el ingreso al registro, hayan transcurrido hasta 13 años.

Otro de los hallazgos revela que, entre 2023 y 2024, los laboratorios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI), acreditados por el SML, elaboraron 5.172 informes con perfiles genéticos a solicitud de la Fiscalía Nacional.

Sin embargo, el 85% de esos resultados (4.379) no fueron enviados al Servicio Médico Legal ni ingresados al sistema CODIS, ya que solo se remitieron los casos que los fiscales del Ministerio Público indicaron expresamente.

La respuesta del Servicio Médico Legal

A través de un comunicado, el Servicio Médico Legal señaló que “las situaciones identificadas por la Contraloría dicen relación con muestras recopiladas desde el año 2013. Los hallazgos de la Contraloría, en gran medida, tienen su origen en los efectos que tuvo la pandemia del COVID-19 sobre diversos servicios del Estado”.

“Tanto el Servicio Médico Legal (SML) como Gendarmería de Chile enfrentaron importantes restricciones operativas y una disminución de personal, lo que generó un retraso tanto en la toma de muestras como en su procesamiento, afectando el funcionamiento normal del Registro Nacional de ADN CODIS”, indicaron.

Asimismo, afirmaron que durante esta gestión han identificado “brechas relevantes en el sistema, especialmente en el ámbito del procesamiento de pericias biológicas. Frente a este diagnóstico, se elaboró un Plan de Reducción de Brechas con recursos adicionales asociados. Estos recursos apuntaron a eliminar el rezago que, en su momento, alcanzaba las 62 mil pericias pendientes”.

“Gracias a este esfuerzo, el SML logró reducir a cero la totalidad de las valijas de ADN enviadas por Gendarmería que estaban en espera de procesamiento. Al día de hoy, esas muestras han sido analizadas en un 80%, representando un avance concreto, sustancial y continuo en la normalización del sistema”, destacaron.

Además, mencionaron que con el fin de abordar los desafíos advertidos por Contraloría han participado “de una mesa convocada por la Subsecretaría de Justicia para el trabajo permanente entre las instituciones involucradas y pertinentes”.

Finalmente, recalcaron que están “desarrollando todos los esfuerzos para subsanar las observaciones y realizar las mejoras sugeridas en el plazo para entregar dicha información, que vence el 27 de agosto del presente”.