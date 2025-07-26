Undurraga renuncia a la presidencia de la DC tras la decisión de apoyar a Jara

En una señal directa de desacuerdo político, Alberto Undurraga presentó este sábado su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana, luego de que la Junta Nacional del partido aprobara respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), actual carta del oficialismo.

La decisión del exministro se concretó tras la sesión telemática de la Junta Nacional, la máxima instancia resolutiva de la colectividad, donde finalmente se impuso la postura de sumarse a la opción de la centroizquierda “en el marco de un acuerdo programático y parlamentario”.

Horas antes, el propio Undurraga había advertido que, si el partido optaba por apoyar a la exministra, él daría un paso al costado. “Ante ese escenario, a mí me corresponde renunciar a la presidencia del partido”, había señalado públicamente. Con la resolución ya tomada, cumplió con su palabra.

En forma interina, el liderazgo del partido será asumido por el senador Francisco Huenchumilla, quien hasta ahora se desempeñaba como primer vicepresidente de la colectividad.

La renuncia de Undurraga marca un punto de inflexión para la DC, en medio de una tensa definición interna marcada por divisiones entre la directiva nacional, parlamentarios, expresidentes del partido y juntas regionales. Aunque sectores relevantes de la falange respaldaban levantar una candidatura propia, finalmente primó la estrategia de unidad con el oficialismo.

Con este cambio, la DC no solo se suma al pacto parlamentario impulsado por los partidos de gobierno, sino que también queda alineada con la principal carta presidencial del oficialismo para enfrentar la elección de noviembre.