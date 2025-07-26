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Venezuela anuncia vuelos de repatriación para ciudadanos en Chile: deberán viajar hasta Bolivia para abordar

"Si todo sale como tenemos esperado, la semana próxima pudiéramos estar haciendo el primer vuelo a Bolivia", anunció el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

"Si todo sale como tenemos esperado, la semana próxima pudiéramos estar haciendo el primer vuelo a Bolivia", anunció el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

Internacional

El gobierno de Venezuela anunció este viernes 25 de julio que esperan iniciar la próxima semana vuelos de repatriación desde Bolivia para ciudadanos venezolanos que se encuentren en Perú y Chile, países con los que Nicolás Maduro no mantiene relaciones diplomáticas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, detalló a través del canal estatal VTV que hace varias semanas se coordinan estos vuelos: “Si todo sale como tenemos esperado, la semana próxima pudiéramos estar haciendo el primer vuelo a Bolivia”.

Cabello explicó que la prioridad es asegurar que los aviones puedan operar con el cupo máximo de pasajeros: “No mover un avión nuestro que tiene una capacidad y cuando lleguemos allá solo está el 10% de la capacidad del avión. Es hacer la coordinación”.

Finalmente, sostuvo que la principal dificultad es que los migrantes venezolanos deben trasladarse primero a Bolivia para solicitar la repatriación: “Ellos tienen que trasladarse a Bolivia, hacer la solicitud por Bolivia, porque nuestros aviones no pueden entrar a Chile, a Perú“.

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