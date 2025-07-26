Winfried Hempel por expropiación de Colonia Dignidad: "Los colonos son accionistas del holding que alguna vez los esclavizó"

Un importante paso dio el Gobierno a inicios de julio, con la firma del decreto expropiatorio de la ex Colonia Dignidad: enclave alemán donde por décadas se perpetuaron cientos de crímenes, entre ellos la tortura y desaparición forzada de opositores políticos a la dictadura.

Pese a que la noticia fue recibida con satisfacción por las víctimas, quienes esperan que el proceso se pueda concretar antes del fin del Gobierno del Presidente Boric, aún así han surgido dudas al respecto.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado de los excolonos, Winfried Hempel, quién aseguró que para sus representados, la principal preocupación son las personas que se beneficiarán con la expropiación.

Actualmente, los excolonos se dividen en dos grupos. Por un lado, la llamada Comunidad Villa Baviera, compuesta por personas que siguen viviendo en lo que fue Colonia Dignidad y desde donde se alega que no han sido escuchados por el Gobierno.

Por otro parte, están los representados por Hempel, quienes de acuerdo al abogado, recibieron el anuncio de la expropiación con “un poquito de inseguridad”, pero que “apoyan absolutamente el sitio de memoria y también la expropiación”.

“Los colonos víctimas apoyan la expropiación y quieren que el Estado de Chile se haga presente en el lugar donde no ha estado presente, sino más bien ausente durante más de media siglo”, dijo Hempel.

“Al amparo de esa ausencia, se han cometido todo tipo de crímenes, no solamente contra los chilenos sino también contra los propios alemanes y no cualquier crimen, sino que crímenes de lesa humanidad como tortura, secuestro, abusos y violaciones sexuales. Entonces, los colonos apoyan plenamente la expropiación y la creación de un sitio de memoria”, recalcó.

En teoría, son 124 personas las que a raíz de la expropiación recibirían una compensación por parte del Estado. Sin embargo, la interrogante para el grupo de Hempel es si esos dineros efectivamente llegarán a todos, o si solo se lo quedarán algunos.

“La expropiación se tiene que pagar a quién está registrado como dueño del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces de Parral. Esa sociedad se llama Bamberg y teóricamente son socios todos los colonos, incluso la gente que yo represento. Sin embargo, sabemos que están siendo administrados por dos personas, dos neo jerarcas, quienes nosotros sabemos que una vez recibidos los fondos no los van a repartir entre las víctimas. Es un tema en donde lamentablemente la autoridad pública no puede intervenir, sino que vamos a tener que nosotros ver cómo se regula”, indicó.

De acuerdo al abogado, “para los colonos, quienes hoy día viven tanto dentro y fuera de la Colonia, a quién se les adeuda 40 años de sueldo, de imposiciones, esto es todo lo que tienen”.

“Es como la manzana de la discordia que les entregó Shaffer antes de salir de la Colonia y la verdad es bastante complejo. Los colonos hoy día son accionistas del holding que alguna vez los esclavizó. Es bastante insólito pero es todo lo que tienen, no tienen más”, enfatizó.

Un programa de reparación

Además de los dineros de la expropiación, por años la aspiración de los excolonos ha sido la existencia de un programa de reparación. Esto último, explicó Hempel, se ha concretado por parte del Estado alemán, pero hasta el momento, no ha ocurrido lo mismo en el caso del chileno.

Con el Gobierno de Boric, reveló, han existido conversaciones. “Alemania algo ha hecho en ese sentido, ha pagado reparaciones simbólicas pero también ha colaborado con atención psicológica y otras garantías. Hay todo un programa que se negoció en su momento, pero eso por parte de Alemania. En Chile esa parte económica todavía se está negociando”, afirmó.

De todas maneras, Hempel destacó los avances que durante los últimos meses han habido en materia de reconocimiento. Entre ellos, el reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que habla de los distintos grupos de víctimas y el propio texto del decreto expropiatorio, que se publicó hace pocos días en el Diario Oficial.

“Primero el Estado de Chile tenía que reconocer alguna responsabilidad por acción o por omisión y eso se ha dado, que el Estado ha estado reconociendo su responsabilidad en el caso de Colonia Dignidad a lo menos por omisión. En el último informe que evacuó el INDH, incluso reconoce responsabilidad por acción y hoy día salió publicado el decreto en el Diario Oficial, que también reconoce responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos en la ex Colonia Dignidad, lo que obviamente es un avance”, opinó.

“Para un Estado democrático, de una democracia madura como la de Chile, es una señal que enaltece a un Estado reconocer cuando falló el sistema completo como es el caso de la ex Colonia Dignidad”, agregó.

Los ejes por abordar, a juicio de Hempel, serían el reconocimiento, la justicia, la reparación y la memoria. Sobre este último punto, estimó que es muy relevante que en el futuro el sitio refleje “todos los grupos de víctimas y sus historias individuales”.

“Además tenemos la expectativa de integrar la corporación o fundación sin fines de lucro que en definitiva va a administrar ese sitio de memoria. Eso es un punto también importante, que las reales víctimas de la ex Colonia Dignidad no solamente no se sientan excluidas, sino plenamente participes de ese proceso”, aseveró.