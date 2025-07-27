Directora de Presupuestos destaca legado fiscal del gobierno del Presidente Boric: "Se logró que la deuda pública frenara su crecimiento"

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, se refirió a la situación fiscal del país y aseguró que “está mejor de la que recibimos”. En conversación con La Tercera, Martínez sostuvo que dicha “afirmación se basa en hechos objetivos. Esto no significa que se esté discutiendo con la administración anterior”.

“En septiembre del 2021, el pronóstico que tenía el Consejo Fiscal Autónomo era que la deuda pública iba a estar en promedio en 50% del PIB. Hoy día estamos en un 42,2% del PIB, ocho puntos menos del PIB que lo que se pronosticaba en septiembre del 2021”, detalló.

Y señaló que “además, estamos mejor que el mejor escenario pronosticado por el CFA. En términos de balance, la discusión está centrada en una diferencia de -1,6% del PIB a -1,8% del PIB. En 2022 estábamos en torno al -10% del PIB, al menos cinco veces más de balance estructural”.

“Lo tercero es que tenemos una institucionalidad fiscal mucho más robusta. Contamos con una regla dual que ha permitido disminuir el crecimiento de la deuda pública”, agregó.

Martínez también destacó que el “mayor legado del Presidente Boric en materia fiscal será que se logró que la deuda pública frenara su crecimiento“.

Al ser consultada respecto a por qué no se logró llegar a la meta que se fijaron en 2024, la directora de Presupuestos afirmó que “esta administración ha sido, por lejos, la de mayor contención de gasto. Si uno revisa el crecimiento del gasto promedio por año durante las décadas anteriores, del año 2002 a 2021, fueron del orden del 7,5%, hoy día, contando el ajuste del 2022, la administración ha tenido un ajuste de gasto del orden del -3% por año y si sacamos el ajuste extraordinario del año 2022, el gasto crecería en promedio en 2%, porque no hubo un problema de mayor gasto”.

Asimismo, indicó que “en materia de ingresos existe un desvío importante el año 2024, al que esta administración nunca ha quitado relevancia, y por eso emprendimos una modernización de las metodologías tradicionales para calcular ingresos”.

“Esos cambios han sido acertados y así lo muestra el Informe de Finanzas Públicas que publicamos. Los modelos que estamos utilizando sí están afinados en función de la Operación Renta”, explicó.