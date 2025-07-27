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Fundación Altiplano lanza campaña "Sarañani": celebra 25 años "caminando con comunidades andinas"

La iniciativa, que se extenderá de julio a noviembre, considera recaudar recursos que permitirán iniciar un fondo de inversión regenerativa que asegure la sostenibilidad de la misión en el largo plazo.

La iniciativa, que se extenderá de julio a noviembre, considera recaudar recursos que permitirán iniciar un fondo de inversión regenerativa que asegure la sostenibilidad de la misión en el largo plazo.

Cultura

Este año, la Fundación Altiplano cumple 25 años de trabajo junto a comunidades andinas, conservando templos, saberes y territorios. Para conmemorar esta trayectoria, lanzará la campaña “Sarañani” —que en aymara significa “caminemos”—, con el propósito de proyectar su labor hacia el futuro.

La campaña, que se extenderá de julio a noviembre, considera recaudar recursos que permitirán iniciar un fondo de inversión regenerativa que asegure la sostenibilidad de la misión en el largo plazo, responder a nuevas solicitudes de comunidades andinas para restaurar iglesias, revitalizar tradiciones, atraer turismo responsable e impulsar proyectos regenerativos, y finalizar la construcción de la sede-escuela Sarañani en Arica.

Más que una celebración, -aseguran- “Sarañani” es una “invitación a construir colectivamente el futuro de Fundación Altiplano, desde la acción concreta, el compromiso compartido y una visión común de desarrollo sustentable en los territorios andinos”.

La campaña contempla tres hitos principales:

  • 31 de julio – Asamblea Fundadora (UAI Santiago): evento de lanzamiento con aliados históricos y nuevos donantes, donde se agradecerá a familias y organizaciones que han acompañado la causa desde sus inicios. Se realizará en la Universidad Adolfo Ibáñez, sede Presidente Errázuriz.
  • Septiembre – Seminario Ruta Misiones Sarañani (Arica): espacio de diálogo sobre el Plan Templos Andinos y renovación de alianzas con el Obispado, comunidades del Comité Mayor y municipios andinos.
  • 23 de noviembre – Fiesta Final (Arica Nativa): cierre de campaña en el marco de los 20 años del festival Arica Nativa, con la participación de nuevas generaciones e inauguración del espacio-escuela Sarañani.

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