Fundación Altiplano lanza campaña "Sarañani": celebra 25 años "caminando con comunidades andinas"

Este año, la Fundación Altiplano cumple 25 años de trabajo junto a comunidades andinas, conservando templos, saberes y territorios. Para conmemorar esta trayectoria, lanzará la campaña “Sarañani” —que en aymara significa “caminemos”—, con el propósito de proyectar su labor hacia el futuro.

La campaña, que se extenderá de julio a noviembre, considera recaudar recursos que permitirán iniciar un fondo de inversión regenerativa que asegure la sostenibilidad de la misión en el largo plazo, responder a nuevas solicitudes de comunidades andinas para restaurar iglesias, revitalizar tradiciones, atraer turismo responsable e impulsar proyectos regenerativos, y finalizar la construcción de la sede-escuela Sarañani en Arica.

Más que una celebración, -aseguran- “Sarañani” es una “invitación a construir colectivamente el futuro de Fundación Altiplano, desde la acción concreta, el compromiso compartido y una visión común de desarrollo sustentable en los territorios andinos”.

La campaña contempla tres hitos principales: