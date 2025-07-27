Fundación Altiplano lanza campaña "Sarañani": celebra 25 años "caminando con comunidades andinas"

Este año, la Fundación Altiplano cumple 25 años de trabajo junto a comunidades andinas, conservando templos, saberes y territorios. Para conmemorar esta trayectoria, lanzará la campaña “Sarañani” —que en aymara significa “caminemos”—, con el propósito de proyectar su labor hacia el futuro.
La campaña, que se extenderá de julio a noviembre, considera recaudar recursos que permitirán iniciar un fondo de inversión regenerativa que asegure la sostenibilidad de la misión en el largo plazo, responder a nuevas solicitudes de comunidades andinas para restaurar iglesias, revitalizar tradiciones, atraer turismo responsable e impulsar proyectos regenerativos, y finalizar la construcción de la sede-escuela Sarañani en Arica.
Más que una celebración, -aseguran- “Sarañani” es una “invitación a construir colectivamente el futuro de Fundación Altiplano, desde la acción concreta, el compromiso compartido y una visión común de desarrollo sustentable en los territorios andinos”.
La campaña contempla tres hitos principales:
- 31 de julio – Asamblea Fundadora (UAI Santiago): evento de lanzamiento con aliados históricos y nuevos donantes, donde se agradecerá a familias y organizaciones que han acompañado la causa desde sus inicios. Se realizará en la Universidad Adolfo Ibáñez, sede Presidente Errázuriz.
- Septiembre – Seminario Ruta Misiones Sarañani (Arica): espacio de diálogo sobre el Plan Templos Andinos y renovación de alianzas con el Obispado, comunidades del Comité Mayor y municipios andinos.
- 23 de noviembre – Fiesta Final (Arica Nativa): cierre de campaña en el marco de los 20 años del festival Arica Nativa, con la participación de nuevas generaciones e inauguración del espacio-escuela Sarañani.