Ignacia Holscher y Eduardo Mödinger serán los abanderados de Chile en los Juegos Mundiales de Chengdú

La wakeboardista Ignacia Holscher y el faustbalista Eduardo Mödinger fueron elegidos abanderados del Team Chile para los Juegos Mundiales de Chengdú 2025 (China, 7-17 de agosto), el evento deportivo más importante del mundo para las disciplinas que no forman parte del programa olímpico.

Los deportistas fueron seleccionados por el Directorio del Comité Olímpico de Chile.

“Nacha” Holscher es una destacada rider que ha sido número uno del mundo en su disciplina y medallista en megaeventos como Asunción 2022 (plata), Santa Marta 2023 (bronce) y Santiago 2023 (bronce). El año pasado fue cuarta en el Mundial de Hangzhou.

“Estoy muy feliz de ser la abanderada en Chengdú. Estoy en Orlando preparándome para la competencia y dar lo mejor de mí. Representar a Chile en un megaevento tan grande es un sueño. Yo estoy muy contenta de haber podido clasificar. Creo que todo el esfuerzo y la dedicación paga”, comentó la abanderada.

Por su parte, Eduardo es el capitán de la selección nacional de faustball, quinta en la última Copa del Mundo. Este deporte —también conocido ampliamente como fistball— es similar al vóleibol, pero contempla cinco jugadores por lado y tiene una gran diferencia: la pelota puede dar un bote en el lado contrario.

“Me siento muy feliz, emocionado y ansioso de representar de la mejor manera a Chile en este megaevento. Representar a Chile en cualquier megaevento es un orgullo y además uno tiene la posibilidad de compartir con deportistas de tu país y todo el mundo, conociendo nuevas experiencias”, expresó el experimentado jugador, que participará en sus cuartos Juegos Mundiales tras Cali 2013, Wroclaw 2017 y Birmingham 2022.

El Team Chile competirá con 27 deportistas en China.