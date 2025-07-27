Jeannette Jara: "Milei tendrá que hablar con esta ‘zurda de mierda’"

La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, abordó diversos aspectos de su candidatura, como la relevancia de la coalición de partidos, el avance de la ultra derecha y las relaciones internacionales, en particular con Argentina.

En conversación con El País, Jara manifestó que “nuestro programa presidencial se tiene que construir con las visiones de todos. Esto no se trata de que uno pase por sobre otro, sino, por el contrario, de que se recojan con agrado aportes y miradas distintas, porque la sociedad chilena es diversa”.

“Enamorarse de las ideas propias a algunas personas las puede dejar muy felices consigo mismas, pero yo estoy aquí para construir una mayoría social y política y ganar la Presidencia”, añadió.

Al ser consultada sobre que está dispuesta a transar ella y su partido para lograr esa mayoría, la candidata afirmó que “los contenidos del programa de Gobierno y cómo vamos a convocar, es un asunto que estoy viendo yo misma como candidata. En esto, el partido es uno más de toda la coalición y en eso quiero ser sumamente clara”.

Respecto a las necesidades del país, la abanderada dijo que “Chile necesita tranquilidad, crecimiento, seguridad y, por cierto, atender a algunos temas sociales como la salud pública que es una olla a presión, y pretendo hacerme cargo. Chile necesita mayores niveles de eficiencia en la gestión pública y una modernización importante del aparato del Estado para atender mejor a la ciudadanía”.

Por otro lado, Jara comentó sobre el avance de la ultraderecha en Chile y manifestó que confía “plenamente en la racionalidad de la ciudadanía. Pero no desconozco el desafío que tiene la centroizquierda en, por ejemplo, ser capaz de llegar a través de nuevas formas de comunicación y con un lenguaje directo y simple a toda la gente. Hay que hacer mayores esfuerzos en acercarnos”.

Al ser consultada sobre cómo sería su relación con el presidente de Argentina, Javier Milei, de ganar las presidenciales, teniendo en cuenta que él ha dicho que no habla “con zurdos”, Jara señaló que “no tenía idea de que también había hecho esa definición. Bueno, aquí va a tener que hablar con esta “zurda de mierda”, porque si él quiere a su país como yo quiero al mío, y somos vecinos, vamos a tener que efectivamente mantener el diálogo diplomático que corresponda”.