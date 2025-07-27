La Dramática Nacional estrena la obra "Fuerte Bulnes": puesta en escena de la trágica toma del Estrecho de Magallanes

En 1953, María Asunción Requena ganó el Premio Teatro Experimental con su obra Fuerte Bulnes que, posteriormente, recibió también el Premio de la Crítica y el Premio Municipal para finalmente ser montada en 1955.

Setenta años más tarde, confirmando la convicción de relevar la dramaturgia femenina chilena histórico-social, La Dramática Nacional presenta su versión multidisciplinar y profundamente humana de una de las obras más importantes de la autora, que apuesta por un estreno descentralizado. El debut será el próximo viernes 1 de agosto en el Teatro del Centro Cultural de San Joaquín, el viernes 8 en la Casona Dubois de Quinta Normal y el sábado 9 en la Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres de Pedro Aguirre Cerda.

Bajo la adaptación de Nelda Muray y dirección artística de Carola Rebolledo, Carolina Araya y la misma Nelda Muray.

“Cuenta la toma de posesión del Estrecho de Magallanes por parte del gobierno chileno, a través de la instalación del Fuerte Bulnes en 1843. La autora mezcla hechos históricos documentados con la ficción para invitarnos a mirar este hito fundacional, no desde una perspectiva historicista, sino más bien humana. Es por esto que los personajes están enfocados como ciudadanos comunes y corrientes con contradicciones, ideas, emociones, que tuvieron que hacer frente a las condiciones climáticas más adversas que nunca se pudieron imaginar, un montón de penurias y el abandono por parte de las autoridades de ese tiempo”, explica Carolina Araya.

Fieles a su propuesta escénica única, desarrollada en su repertorio de más de 10 años de trayectoria –que incluye hitos como Chañarcillo, La canción rota y Chiloé, Cielos cubiertos– el montaje se configura como una superproducción de lenguaje multidisciplinar llevada a cabo por un equipo de 40 personas. “El público verá un gran espectáculo con música en vivo, danza, proyecciones, con un elenco de 20 actores sobre el escenario y por, sobre todo, una invitación casi inmersiva a participar de este lugar donde ocurre la acción, del Chile austral, de este Fuerte Bulnes rodeado de una naturaleza salvaje, indómita, donde este grupo de colonos van a hacer lo posible por subsistir. Es una obra que muestra la humanidad tras esta hazaña histórica”, agrega Carola Rebolledo.

Fuerte Bulnes es una obra histórica basada en la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. Colonos, principalmente chilotes, fueron convocados a poblar estas tierras a cambio de riquezas que se encontraban en minas del sector. El conflicto se desencadena, cuando el protagonista, Ambrosio, intenta generar una rebelión dadas las condiciones inhumanas en que los tienen viviendo: la falta de abrigo en el sitio más crudo y austral de Chile, la carencia de comida y una feroz plaga de ratas.

“Lo más importante y que es un gran tema de la obra, tiene que ver con los conflictos territoriales; Fuerte Bulnes trata sobre una toma de territorios en donde se vulneraron los derechos de todos los colonos que estaban ahí. Vale la pena preguntarse qué es lo que está pasando hoy en día, lo que sigue pasando, siglos después, con las tomas de territorio y la vulneración de los derechos humanos”, completa Nelda Muray.

En esta ocasión, La dramática Nacional cuenta con la asesoría del Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar y del reconocido folclorista recopilador de tradiciones chilenas, Osvaldo Cádiz Valenzuela, además de la producción ejecutiva y clases de actuación del maestro y miembro histórico de la compañía, Hugo Medina.

“Cuando la historia se mete dentro de nosotros, es importante que pensemos históricamente nuestra propia vida y hacerlo en voz alta. El teatro tendría que ser la reflexión humana en voz alta para comunicarnos de la mejor forma posible, exhaustivamente, poéticamente, estéticamente, los unos con los otros. Estamos en tiempos que debemos hablarnos así, en profundidad, con ritmo, poesía, con verdad”, concluye Gabriel Salazar.

ELENCO: Mateo Iribarren, Braulio Martínez, Roberto Vallejos Cox, Carola Rebolledo González, Leonardo De Luca, Nelda Muray Prado, Carolina Araya Lucero, César Ramírez, Carmen Demarta, Alejandra Pérez, Francisco Cuevas, Nicolás Camus, Karen Wilson, Camilo Leiva, Laura Hernández, Bruno Chelsi, Alexandra Cavieres, Javier Carrasco, Pablo Suárez, Andrés Olea, Pedro Orellana, Pablo San Martín, Patricio Piña.