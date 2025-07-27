Pacto por omisión en la derecha: inician primeros acercamientos con peticiones a la “generosidad”

Luego de contactos infructuosos, esta semana las negociaciones entre el Partido Republicano y la coalición de Chile Vamos pasaron a una nueva etapa en miras de concretar pactos por omisión en las cuatro regiones que elegirán solo dos senadores: Arica, Tarapacá, Atacama y Aysén.

Dicho objetivo responde incluso a un llamado emitido por dirigentes de altos gremios empresariales, atendiendo a la coordinación que el oficialismo lleva adelante para conformar una lista única parlamentaria.

Esto último y a tres semanas, un deseo ya desechado en la vereda de la oposición que, a lo menos, competirá con dos nóminas en los escaños correspondientes a la Cámara de Diputadas y Diputados.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reafirmó que se está “avanzando en hacer una competencia inteligente” en regiones binominales. De hecho, tanto desde ésta tienda como Chile Vamos nombraron ya a sus representantes para dar forma a las primeras reuniones que buscarán concordar un camino.

“A todas las personas que están un poco inquietas en eso, avisarles que se está avanzando, que creemos que es fundamental contar con un Congreso afin para poder hacer los grandes cambios y transformaciones, particularmente en seguridad pública y en reactivar la economía que tan necesario es para todos”, aseguró Squella.

En este diálogo falta aún presencia de representantes de otros partidos partes del pacto Derecha Unida, del que forma parte republicanos, como el Partido Social Cristiano y el Nacional Libertario.

No obstante, dirigentes del pacto consultados al respecto señalan que, en este marco, es el sector de Chile Vamos el que está sometido a una mayor presión y, por ello, los instan a dar gestos de generosidad dado que las regiones en disputa están bajo su poder. En Arica hay intenciones de reelección del senador José Miguel Durana (UDI); en Tarapacá de Luz Ebensperger (UDI); en Atacama de Rafael Prohens (RN) y en Aysén de David Sandoval (UDI).

La secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín, indicó: “Yo creo que lo importante es que Chile Vamos también muestre esa disposición, poder demostrar la unidad, y que no solamente quede en un elemento discursivo o en una estrategia comunicacional”. Así, afirmó que “nosotros como Derecha Unida ya lo hemos demostrado”.

Cabe destacar que, si bien el plazo fatal para inscribir las listas es el 16 de agosto, Derecha Unida tiene intención de ser el primer sector que inscriba su nómina de candidatos y candidatas ante el Servicio Electoral (Servel), siguiendo lo que ha sido su actuar al adelantarse a las otras fuerzas políticas, por ejemplo, presentando un pre-acuerdo parlamentario en abril o este mismo mes anunciando el nombre de su pacto y lineamientos generales respecto a sus figuras. Todo, para dar una señal de “firmeza”.

Presionados contra el tiempo, desde Chile Vamos ven estas conversaciones como la última alternativa para lograr algún grado de coordinación frente al oficialismo.

Eso sí, dirigentes de este sector rayan la cancha y defienden que la generosidad debe provenir por ambos lados. Así, señalan que la misma lógica se podría utilizar frente a estos intentos por impedir la reelección de senadores que se ganaron dichos escaños compitiendo ya anteriormente en una elección popular.

Igualmente, ven estos diálogos con optimismo. El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que “hay voluntad de las distintas partes que representan a los distintos sectores políticos de la derecha de enfrentar noviembre y la elección parlamentaria en particular de una manera inteligente, que asegure la no continuidad de este gobierno a nivel presidencial y la mayoría de nuestro sector en la elección parlamentaria”.