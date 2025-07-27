Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de Mayo de 2026


Socialismo Democrático celebra apoyo DC a Jeannette Jara: "Supera a la Nueva Mayoría de Bachelet"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, celebró que el camino de la colectividad de centro "es un paso firme hacia la construcción de una mayoría amplia". Jaime Quintana en cambio destacó que "representa la diversidad de Chile".

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, celebró que el camino de la colectividad de centro "es un paso firme hacia la construcción de una mayoría amplia". Jaime Quintana en cambio destacó que "representa la diversidad de Chile".

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El Socialismo Democrático celebró el apoyo de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana a la candidatura de Jeannette Jara a la Presidencia de la República, junto con su adhesión al pacto parlamentario oficialista Unidad por Chile.

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, escribió en su cuenta de X: “El respaldo de la DC a Jeannette Jara es un paso firme hacia la construcción de una mayoría amplia y democrática que frene la regresión autoritaria y el avance de la ultraderecha.

“La unidad es el camino para ganar el futuro en las próximas presidenciales”, enfatizó Vodanovic.

 

Por su parte, el presidente del Partido Por la Democracia, el senador Jaime Quintana publicó que “formalizado el respaldo del PDC, la candidatura de Jeannette Jara es por lejos la más amplia de esta elección y desde el retorno a la democracia”.

Su plataforma supera a la Nueva Mayoría de Bachelet y representa la diversidad de Chile frente a las candidaturas monolíticas de las derechas”, añadió.

 

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