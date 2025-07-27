Van Klaveren y nuevas negociaciones con EEUU por aranceles: "Sería buena noticia mantener el 10%"

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se refirió a la nueva ronda de negociaciones que tendrán con Estados Unidos tras los anuncios del presidente Donald Trump sobre el alza de aranceles a diversos países.

En conversación con Estado Nacional de TVN, el canciller señaló que “todavía no conocemos ninguna decisión de carácter definitiva”, respecto a los aranceles de Trump.

“Lo que sí ha sucedido es que, a diferencia de algunos otros países de América Latina, nosotros ya tuvimos una ronda de negociaciones de carácter presencial. Luego de esa ronda presencial, ha habido contactos por vía zoom, básicamente entre los expertos de la subsecretaria Económica, que depende de la Cancillería, y que depende de Claudia Sanhueza, la subsecretaria Económica, y también el USTR, es decir, el representante comercial de Estados Unidos”, detalló.

El titular de Relaciones Exteriores mencionó que “todos los equipos técnicos han estado en contacto permanente, y ahora justamente esta noche viaja a Washington la subsecretaria Claudia Sanhueza para encabezar una nueva ronda presencial de negociaciones o de conversaciones con las autoridades técnicas a nivel del USTR”.

En cuanto a la posibilidad que los aranceles bajen del 10%, van Klaveren manifestó que “uno no puede especular sobre posibles resultados. Lo que sí quiero decir es que esta es una situación absolutamente inédita, y es bueno que la gente se dé cuenta de esto“.

Respecto a qué aspira Chile, el secretario de Estado dijo que “nosotros estamos explorando todas las alternativas, pero repito, en esto hay que ser realista. El presidente Trump señaló que en realidad faltaba todavía negociar con países medianos y pequeños, nosotros estamos en esa categoría, y que él estaba pensando en un arancel entre el 15% y el 20%, estoy simplemente reiterando lo que él ha dicho, y hay gran incertidumbre para poder ver cuál es el alcance exacto de eso”.

“Sería buena noticia para Chile mantener el 10%“, expresó, agregando “yo creo que sí, que efectivamente, no digo que eso vaya a suceder, pero si ese es el anuncio, sería algo relativamente positivo”.

Asimismo, mencionó que “nosotros como aspiración, obviamente, es que se respete lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esa es nuestra aspiración, pero también hay que ser realista y hay que ver qué es lo que está sucediendo”.