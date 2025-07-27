Yasna Provoste celebra apoyo de su partido a Jeannette Jara: “El pueblo democratacristiano no se equivoca”

La Democracia Cristiana decidió su camino pensando en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo. Tras su Junta Nacional de este sábado, la colectividad de centro aprobó sumarse al pacto parlamentario del oficialismo y, además, entregar su respaldo a la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

Una decisión que abre un nuevo escenario para la falange, tanto en el marco político electoral como en la interna, y que abordó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste. En primer lugar, catalogó como “muy contundente” la decisión de la junta del partido de respaldar a Jeannette Jara.

“Para poder actuar en unidad con todos los partidos que forman parte de la coalición progresista en nuestro país”, comentó Provoste, quién además ya comenzó a referirse a Jara como “la candidata de nuestra coalición”.

La legisladora afirmó que desde la Democracia Cristiana ahora esperan “participar activamente en este programa de gobierno que vamos a presentar al país para esta primera vuelta” y entregó lineamientos en los que su partido puede aportar a la campaña de Jara.

“La Democracia Cristiana puede aportar muchísimo. Durante muchos años distintos profesionales han aportado desde distintos saberes, desde la economía, por ejemplo, es lo que vamos a colocar a disposición de la candidatura de Jeannette Jara”, señaló en primer lugar.

Provoste complementó al respecto que la DC aportará en los desafíos que afronta el país: “El próximo gobierno va a ser un gobierno que va a tener que hacer un enorme esfuerzo por recuperar la economía, por recuperar el crecimiento, por recuperar el empleo, por recuperar también el apoyo a la educación inicial, y ahí estaremos los demócratas cristianos para poder contribuir en ese proceso”.

El @PDC_Chile ha optado con claridad por la unidad, pensando en Chile. Saludamos a @jeannette_jara, nuestro partido se pone a su disposición para construir una propuesta programática y electoral unitaria que represente y convoque a las grandes mayorías de nuestro país. — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) July 27, 2025

La senadora reconoció por otro lado su alegría por el resultado de la junta, mencionando que el “pueblo democratacristiano no se equivoca”. “No se equivocó el año 2022 cuando quisimos consolidar el avance de derechos. Y no se equivoca en el día de hoy al señalar en que solo la unidad más amplia del progresismo es lo que va a permitir sacar adelante todo el trabajo que viene por delante”, indicó.

“A pesar de la campaña de los últimos días, en donde también la derecha a través de sus medios enviaba mensajes, creo que la sabiduría del pueblo democratacristiano se expresa en esta cumbre nacional. Da cuenta de nuestra historia de avance en derechos sociales “, agregó la parlamentaria, expresando además que “lo que requiere nuestro país es mucha unidad y eso es a lo que nos hemos sumado con el apoyo mayoritario de la Democracia Cristiana”.

Provoste indagó más profundo acerca de menciones desde la derecha acerca de la postura que debía tomar la Democracia Cristiana y a voces que insisten en que algunos miembros del partido pueden no aceptar la decisión de la junta y apoyar a una candidatura opositora como la de Evelyn Matthei.

“Esta junta duró más de 12 horas, no escuché a ningún integrante decir que quería colocarse al lado de quienes violaron los Derechos Humanos en nuestro país. No escuché a ningún militante que se quisiera poner del lado de proyectos que representan retrocesos en materia de derechos para las personas. No escuché a ningún militante que planteara siquiera la posibilidad de ir apoyando la candidatura de derecha”, contó.

En esa línea, afirmó que las voces disidentes de apoyar a Jara lo hacían por “la identidad de la Democracia Cristiana”. “Nosotros creemos que la identidad también uno la lleva siempre consigo y nosotros la vamos a llevar a esta coalición hoy día más amplia para contribuir”, aclaró.

La senadora no quiso ahondar no obstante respecto de la postura de Alberto Undurraga, quién tras conocerse el resultado renunció a la presidencia del partido. “Su posición no fue respaldada, y es lo que corresponde. Solo valorar ese gesto, y como ya lo hemos manifestado, todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, para que en el marco de la institucionalidad y nuestro reglamento, asume el primer vicepresidente que es el senador Francisco Huenchumilla”, manifestó Provoste.

Finalmente, también tuvo palabras para el desafío que viene para el pacto oficialista respecto de las elecciones parlamentarias. “Es importante tener un parlamento que de también tranquilidad y respaldo a la candidatura presidencial. Eso va a ser vital para sacar adelante las iniciativas que hoy día el país necesita”, analizó.

“Por lo tanto, esta misma unidad que se expresa en el apoyo a una candidatura presidencial, es la unidad que nosotros tenemos que respaldar para tener una lista parlamentaria que realmente sea una garantía de respaldo a los compromisos que tomamos con el país en un programa presidencial”, cerró Provoste.