8 de cada 10 estudiantes de educación superior presentan niveles altos de estrés

Un estudio realizado a 480 estudiantes de educación superior en la Región Metropolitana de Chile evidenció cifras preocupantes sobre la salud mental del estudiantado. La investigación, impulsada por Fundación Liderazgo Chile, arrojó altos niveles de estrés académico y personal, así como una percepción moderada de apoyo institucional y docente, especialmente crítica entre ciertos grupos. Entre los resultados más descotados se evidenció que ocho de cada diez estudiantes presentan niveles altos de estrés.

Entre los resultados principales, el estrés académico alcanzó un promedio de 7,6 y el estrés personal de 7,4 en una escala del 1 al 10. Más del 80% de los estudiantes reportó un nivel alto de malestar emocional, observándose los picos más altos en aquellos de 40 y 45 años, lo que podría asociarse a la carga múltiple de estudio, trabajo y familia.

En cuanto al apoyo percibido, solo el 44% de los estudiantes siente suficiente respaldo emocional por parte de su profesorado, y apenas el 41% considera que su institución cuenta con programas efectivos para el cuidado de la salud mental. Las personas que no se identifican dentro del binomio hombre/mujer reportaron consistentemente menor percepción de apoyo, revelando brechas importantes en inclusión y contención.

El estudio evidencia la necesidad urgente de fortalecer las estrategias institucionales en salud mental, capacitar al cuerpo docente en contención emocional y garantizar que las acciones anunciadas se traduzcan en experiencias concretas para el estudiantado. “La salud mental no puede seguir siendo un componente periférico de la experiencia educativa”, concluye el informe, haciendo un llamado a priorizar políticas que aborden esta crisis de manera integral.

La muestra estuvo compuesta predominantemente por mujeres (82%), con un 17% de hombres y un 1% que se identificó con otro género o prefirió no especificarlo. En cuanto a la distribución etaria, la mayor concentración se dio entre los 20 y 25 años, aunque el estudio incluyó participantes de hasta 46 años.

Las carreras con mayor representación fueron del área de la salud y ciencias sociales: Psicología, Enfermería, Obstetricia, Kinesiología, Trabajo Social, Educación Parvularia y Terapia Ocupacional. La investigación abarcó a más de 25 instituciones de educación superior de distintos tipos, incluyendo universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Geográficamente, las comunas con mayor participación fueron Maipú, Puente Alto, San Bernardo, Pudahuel, Ñuñoa y Santiago Centro, reflejando una amplia distribución territorial dentro de la Región Metropolitana.