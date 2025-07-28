Evelyn Matthei sube el tono contra Republicanos: "Es difícil aliarse con quien sonríe en la foto y te acuchilla por la espalda”

Las tensiones entre las derechas no dejan de crecer con miras a las elecciones de noviembre. La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, apuntó nuevamente sus dardos contra el Partido Republicano por la llamada “guerra sucia” en su contra.

Esta vez, la exalcaldesa de Providencia anunció acciones judiciales hacia los responsables de la campaña de desinformación en su contra. Esto, luego de videos alterados en los que aparece Evelyn Matthei y que fueron difundidos, a su juicio, maliciosamente para hacerla ver que padece Alzheimer.

“Por ahora es una denuncia que la van a presentar mañana o el miércoles los senadores de Renovación Nacional, y yo no descarto luego presentar una querella”, anunció esta jornada en un punto de prensa en el que además recalcó que la ofensiva judicial será “contra quienes resulten responsables”.

Así, la candidata opositora endureció el tono contra el Partido Republicano: “Este no es un tema político, este es un tema de principios, de cómo vamos a llevar la democracia en Chile. Este tipo de prácticas inmorales, inaceptables, hoy día lo están usando contra candidatos, entre otros, yo. Pero también lo usaron hace cuatro años en contra de Sebastián Sichel, lo hicieron en contra de Kaiser, lo han hecho en contra de Felipe Alessandri, lo han hecho en contra de Teresa Marinovic, lo han hecho en contra de Alberto Mayol”

La abanderada de Chile Vamos informó que la decisión de la denuncia ya fue conversada con los presidentes de partidos de la coalición. Por otro lado, apuntó contra José Antonio Kast y los miembros del Partido Republicano recalcando una vez más que “a mi me han tratado como enemiga”.

“Lo cual me llama la atención es que hace cuatro años, cuando el entonces candidato Kast pasó a segunda vuelta, yo salí inmediatamente junto con Paula Daza a apoyarlo y esta es la forma que me tratan ahora”, señaló Matthei.

Incluso, por primera vez se refirió a un posible apoyo hacia José Antonio Kast en segunda vuelta. Al respecto, Matthei evitó confirmar si votaría por el líder republicano: “El tema principal es, ¿vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera? Ese es el punto de fondo, el resto se verá después. Lo que sí, es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y te acuchilla por la espalda”.

Respuesta republicana

Consultado esta jornada, el aludido candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, prefirió no entrar en disputas sobre el caso y reiteró que: “Nosotros no nos equivocamos, nuestro adversario está al frente”.

“No nos vamos a hacer cargo de las declaraciones de uno u otro candidato. Si algún candidato quiere interponer algún recurso, que lo haga. Nosotros nunca actuamos de una manera distinta a la que ustedes nos ven. Siempre hemos actuado de frente”, afirmó el abanderado de ultraderecha ante las acusaciones en su contra.

Por su parte, el presidente de la tienda, Arturo Squella, junto con lamentar las palabras de Matthei, afirmó que se mantienen las negociaciones con los representantes de Chile Vamos, reconociendo que la situación significa “ruidos que obran muy en contra de la unidad, se complejiza”.