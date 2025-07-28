GPM recomienda recortar la tasa de interés por primera vez en 2025

El Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó al Banco Central reducir en 25 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM) llegando a un 4,75%.

Según consignó Emol, previo a la Reunión de Política Monetaria (RPM), el GPM recomendó “reducir en 25pbs la TPM, comenzando la convergencia a su nivel neutral, y condicionando el ritmo futuro de dicha convergencia a la evolución de la inflación y actividad local, y a los desarrollos en la economía global”.

Esta sugerencia se debe a que los indicadores locales muestran una mejora en el crecimiento, pero con un consumo todavía débil y señales preocupantes desde el mercado laboral.

En el plano externo, el GPM apuntó a una disminución reciente de las tensiones geopolíticas tras el cese al fuego entre Irán e Israel, y advirtió que la política arancelaria de Estados Unidos ha vuelto a transformarse en una de las principales fuentes de incertidumbre para la economía global.

El grupo también alertó sobre las consecuencias económicas de la reforma fiscal aprobada en EE.UU. “Se estima que este proyecto agrega al menos tres trillones de dólares al déficit fiscal durante los próximos 10 años”, indicaron.

A esta situación se suma el efecto del arancel del 50% al cobre anunciado por Trump.

Por otro lado, el GPM sostuvo que en China se siguen mostrando resilientes a la guerra comercial.

Respecto a la situación interna, el GPM reconoció que “en el plano doméstico, si bien la actividad ha sorprendido con mayor dinamismo al esperado en los últimos meses, éste se asocia principalmente a factores temporales de demanda y factores sectoriales de oferta”.

“El consumo permanece estancado, reflejando el bajo dinamismo del mercado laboral, y la actividad no minera permanece débil. Por su parte, la inflación ha sorprendido a la baja, y las expectativas de inflación a diciembre de este año se han reducido en comparación desde el primer trimestre de este año y se encuentran firmemente ancladas en el horizonte de política”, mencionaron.

Junto con ello, plantearon que el consumo sigue estancado y se mantiene un mercado laboral débil. “El número de ocupados ha permanecido virtualmente sin cambios desde fines del año 2024”, añadió.

Los economistas detallaron que la tasa de desempleo llegó a 8,9% en el trimestre marzo-mayo, y valoraron que, en junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación mensual de -0,4%, por debajo de las expectativas del mercado, y la inflación interanual se ubicó en 4,1%.

Finalmente, los economistas argumentaron que si bien la economía chilena ha mostrado señales de resiliencia frente a la incertidumbre global, estas deben leerse con cautela.