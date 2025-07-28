Huenchumilla y los quiebres de la DC: El militante "que tenía ganas de estar con la derecha ya se fue"

El nuevo presidente de la Democracia Cristiana (DC), el senador Francisco Huenchumilla, respondió a las críticas internas por el apoyo a la candidatura de Jeannette Jara y trazó una línea clara frente a los exmilitantes que abandonaron el partido: “Los que tenían ganas de estar con la derecha ya se fueron”. Así, el timonel dejó en claro que el futuro de la falange pasa por consolidar una alianza con sectores que, en el pasado, fueron “adversarios”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Huenchumilla se refirió a la supuesta “incompatibilidad” de los principios de la DC con los del Partido Comunista (PC).

Al respecto, sostuvo que: “Muchos se quedan en el pasado, pensando todavía en un mundo que ya se les fue. En cambio, yo sigo pensando que hoy día estamos en un mundo distinto y eso implica trabajar acá en Chile en una coalición con distintos partidos que en el pasado, en la época bipolar fuimos tremendos adversarios. Pero en los 90 demostramos que cuando llegamos a ciertos acuerdos concretos y programáticos le dimos muy buenos años a Chile”.

Para el democratacristiano, aquella historia común se está “repitiendo” y que eso representa “continuidad en el sentido de las lealtades que tiene que tener una coalición (…) pero, al mismo tiempo, que no se quede en el pasado, porque fueron problemas distintos, realidades distintas que afrontar, sino que se tenga la sabiduría necesaria y el sentido común para darse cuenta de qué es lo que ha cambiado desde los 90 acá cuando fuimos por primera vez coalición”.

En cuanto a eventuales apoyos de militantes de la DC a una candidatura presidencial de derecha, el parlamentario afirmó que, por historia, “la derecha nunca fue una opción”.

“Yo creo que nosotros tuvimos un quiebre de algunos camaradas que se fueron y los quiebres son siempre dolorosos. Formaron dos partidos bajo el predicamento de que ellos iban a hacer una cosa de centro. Siempre sostuve en esa época que el problema que teníamos no era de convivencia y de fraternidad como algunos dijeron. Dijeron, ‘lo que pasa es que nos tratamos mal, por lo tanto, es la fraternidad la que falla’. Yo dije, ‘no, no falla esto, fallan las ideas’ . Y esos dos grupos que se fueron terminaron con la derecha y están con la derecha”, sentenció el presidente de la DC.

A lo anterior, agregó que: “La mayoría de la gente que piensa así ya se fue y puede quedar algún resabio en el partido. Centralmente hoy día hemos tenido una discrepancia desde el punto de vista estratégico, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente que tenía ganas de estar con la derecha se fue y ahí está mendigando algunos cupos. Por lo tanto, muy alejado de lo que somos nosotros como Democracia Cristiana”.

Asimismo, el senador indicó que “aquí no hay vencedores ni vencidos, yo voy a trabajar con todos los sectores, con todos ellos los vamos a invitar a esta tarea y vamos a tratar de crear un clima de fraternidad que permita que teniendo nuestras diferencias podamos caminar juntos”.

En ese sentido, Huenchumilla expuso que la falange quiere “incidir en lo programático, en el comando de Jeanette Jara”: “Lo he conversado yo con ella, ayer tuve una una conversación telefónica y también queremos conversar el tema de la lista parlamentaria, que son dos cosas concretas del punto de vista político, el programa y el acuerdo parlamentario y se va a empezar a trabajar”.