Jeannette Jara alista presentación de su comando entre presiones y negociaciones por la lista parlamentaria

Luego del respaldo entregado por la Democracia Cristiana a su candidatura presidencial, Jeannette Jara espera dar a conocer en los próximos días los nombres que compondrán los diferentes ejes programáticos de su nuevo comando, tal como han pedido con premura voces del Socialismo Democrático.

Dicha petición fue reiterada por la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, en conversación con Radio Pauta. Esto, en vistas de ciertas vocerías “machistas” pertenecientes a militantes comunistas que le han faltado el respeto a la candidata con algunas intervenciones, en referencia al presidente de la tienda, Lautaro Carmona, y al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Según fuentes cercanas al equipo de la presidenciable, estos anuncios se podrían dividir en dos tandas. Una parte de los nombres serían presentados ésta semana, y otra, luego de la reunión que sostendrá Jara con la directiva de la falange una vez que el senador y presidente interino de la decé, Francisco Huenchumilla, regrese de la semana regional en La Araucanía.

Adelantándose a esa definición, la candidata dijo que espera contar con figuras de éste partido. “La Democracia Cristiana chilena tiene grandes profesionales y técnicos que han aportado en distintos momentos históricos del país y nos gustaría mucho que pudieran formar parte tanto del comando como del eventual gobierno“, sostuvo.

En paralelo a esta decisión, esta semana el oficialismo retomará las negociaciones por lista única parlamentaria junto a representantes de la DC. Se comenzarán a reunir todas las tardes -a partir de este lunes- teniendo como plazo máximo el próximo viernes para que cada secretario o secretaria de los nueve partidos entreguen una nueva propuesta de los cupos que aspiran tener en el Parlamento.

La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, reafirmó el objetivo de contar con una nómica única para enfrentar a la derecha. “Nosotros hemos estado trabajando desde el primer día para poder tener una lista única. Eso con un objetivo claro: poder tener mayoría en el Congreso. Fue muy costoso tener un Congreso en contra durante este gobierno. Por lo tanto, queremos construir esa lista unitaria y sé que todos los partidos estamos haciendo un esfuerzo bien grande para que eso así ocurra“, dijo.

Si bien esta meta se ve bien encaminada, con aspiraciones de cupos que han ido a la baja, lo cierto es que partidos como la Federación Regionalista Verde Social, Liberal y Acción Humanista mantienen conversaciones paralelas para llevar una segunda lista.

El presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, sostuvo que ésta intención aún no ha sido desechada. “En las últimas negociaciones el número se ha ido acercando y, por cierto, aspiramos a esa lista única, pero en caso de no ser posible habrá que ver otra posibilidad, que es la de dos listas. Serían dos listas que apoyan evidentemente la candidatura presidencial, así que en eso nadie se pierde, serían dos listas en una misma dirección”, aseguró.

En tanto, Jaime Mulet, líder de la FRVS, indicó: “No descarto tener dos listas en la medida que lo hagamos con Jeannette Jara de candidata a presidenta y entendamos que no se puede producir necesariamente el daño que algunos suponen. Lo que sí es claro es que una sola lista privilegia y beneficia fundamentalmente a los partidos grandes”.