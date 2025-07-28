La U visita a La Calera en busca de ser el nuevo escolta del líder Coquimbo

Este lunes se cierra la 17° fecha del Campeonato Nacional con el partido donde Universidad de Chile visitará a Unión La Calera, a las 18:00 horas en el estadio Nicolas Chahuán.

Los azules, quienes marchan en el tercer lugar de la tabla, buscarán un triunfo para intentar convertirse en el nuevo escolta del líder Coquimbo Unido tras la derrota de Audax Italiano frente al colista Deportes Iquique.

Para el cotejo ante los “cementeros”, los estudiantiles tendrán tres sensibles bajas, como la del capitán Marcelo Díaz, quien está suspendido por su expulsión en el Superclásico; Lucas Di Yorio, quien se lesionó la rodilla y estará por lo menos un mes fuera de las canchas, y Charles Aránguiz, quien presentó molestias en la última práctica.

De esta manera, la U formaría con Gabriel Castellón; Matías Zaldivia, Franco Calderón, Ignacio Tapia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Maxi Guerrero, Lucas Assadi y Rodrigo Contreras.

En tanto, La Calera necesita recuperar terreno en la tabla, pues se ubica en el noveno lugar y su último partido fue una derrota frente a Unión Española.

La posible oncena de los “cementero” sería con Jorge Peña; Cristopher Díaz, Felipe Campos, Javier Saldías, Diego Ulloa; Agustín Álvarez Wallace, Camilo Moya; Erik de los Santos, Sebastián Sáez, Felipe Yáñez; y Leandro Benegas.