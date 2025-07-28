La UDI intenta calmar las aguas en medio de disputa entre Evelyn Matthei y el Partido Republicano

La UDI reaccionó a la disputa surgida entre Evelyn Matthei y el Partido Republicano. Esto, luego de que la candidata de Chile Vamos acusara una “guerra sucia” en su contra y anunciara la presentación de una denuncia “contra quienes resulten responsables” de los ataques digitales hacia su persona.

Por medio de su presidente, Guillermo Ramírez, y su secretario general, Juan Antonio Coloma, la Unión Demócrata Independiente hizo un llamado a la paz tras las declaraciones cruzadas, con miras a salvaguardar la intención de lograr un acuerdo parlamentario con el Partido Republicano.

“No se puede por un lado estar haciendo campaña sucia, estar diciendo pesadeces una tras otra a la candidata y, por otro lado, estar pidiendo un supuesto espíritu de unidad. Nosotros lo que hacemos es lo mismo que hace Evelyn Matthei: un llamado a una campaña limpia y un llamado a la unidad”, declaró Ramírez al respecto.

No obstante, el timonel gremialista afirmó que ha sido su partido el que ha buscado constantemente la unidad en el sector. Así, aprovechó la oportunidad de deslizar una crítica hacia Republicanos: “Cuando este espíritu unitario se ha puesto a prueba, hemos sido nosotros los que hemos estado dispuestos a las primarias, a las listas únicas, y ha sido el Partido Republicano el que siempre ha rechazado estas ideas”.

Por su lado, Coloma defendió a Matthei asegurando que “ha sido víctima del ataque incesante e infame por parte de cuentas de redes sociales que tienen por única finalidad atacarla, denigrarla a ella, a su familia, a sus cercanos y a quienes piensan distinto”.

Además, Coloma abordó las intenciones de lograr un pacto con el partido de José Antonio Kast a pesar de estos enfrentamientos. “La falta de unidad sólo fortalece a la izquierda, liderada por el Partido Comunista. Por eso hacemos un llamado ético a avanzar en conversaciones que nos permitan construir una lista unitaria que enfrente con fuerza y cohesión a la izquierda en las próximas elecciones”, cerró.