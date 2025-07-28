Pausas tácticas, negacionismo de Netanyahu y un mundo que despierta tarde: Gaza entre bombas y hambruna

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La catástrofe humanitaria que se vive en Gaza continúa siendo dramática. Es en este contexto que Israel anunció este fin de semana que comenzará a aplicar “pausas tácticas” en sus operaciones militares dentro de la Franja de Gaza, con el objetivo de facilitar el ingreso de ayuda humanitaria.

La medida, que se implementará diariamente entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche, contempla cesar los ataques en tres zonas específicas: Gaza ciudad al norte, Deir el Balah en el centro, y Al Mawasi en el sur, sectores donde no hay tropas israelíes desplegadas y que concentran a cientos de miles de desplazados.

La decisión se comunicó como parte de un esfuerzo por aumentar el flujo de asistencia, en medio de una hambruna que se agrava día a día. De acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, desde octubre de 2023 al menos 133 personas han muerto por causas directamente vinculadas al hambre, incluyendo 68 solo en el mes de julio. De ellas, 85 eran niños.

En paralelo, se habilitarán rutas seguras de seis de la mañana a once de la noche, aunque sin detalles aún sobre cuáles serán ni cómo operarán. Una medida largamente exigida por Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, que advierten que la ayuda que logra entrar es a menudo inaccesible debido al riesgo de saqueos o de ataques en las zonas de distribución.

El ejército israelí también informó que lanzó ayuda humanitaria desde el aire, mediante paracaídas. Siete paquetes con harina, azúcar y comida enlatada fueron lanzados como parte del operativo. A esto se sumaron aviones de Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que arrojaron otras 25 toneladas de alimentos durante el domingo. Sin embargo, este método ha sido duramente criticado por su peligrosidad e ineficiencia que ha provocado muertes en el pasado. La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, calificó los lanzamientos como una “cortina de humo” y reclamó la apertura de rutas terrestres, señalando que tiene más de 6 mil camiones cargados esperando autorización en Egipto y Jordania.

En paralelo, desde Egipto, la Media Luna Roja, informó que logró enviar este lunes un convoy de 135 camiones con más de mil 500 toneladas de alimentos. Parte del cargamento cruzó hacia el paso de Kerem Shalom, pero 30 camiones fueron devueltos sin poder entregar su contenido, según fuentes en Rafah. De los camiones que lograron entrar, muchos fueron saqueados debido al caos y la desesperación reinante. La cifra sigue siendo muy baja si se compara con los 500 camiones diarios que ingresaban antes de la guerra.

Pese al anuncio de las pausas tácticas, las operaciones militares no se han detenido. El mismo domingo, más de 50 palestinos murieron. Nueve personas fallecieron y más de 50 resultaron heridas cuando fuerzas israelíes abrieron fuego contra civiles que esperaban ayuda humanitaria en la calle Salah al-Din, una arteria principal en el centro de Gaza. Otros 23 murieron en incidentes similares en distintos puntos del enclave.

El primer ministro Benjamín Netanyahu reafirmó este lunes que Israel no tiene una política de hambruna en Gaza y negó que exista una crisis alimentaria. “No hay hambruna”, dijo, contradiciendo los reportes del Ministerio de Salud gazatí, que advierte que más de 100 mil niños, incluidos 40 mil menores de 2 años están al borde de la muerte por desnutrición severa y falta de leche de fórmula.

En el plano político, las divisiones dentro del propio gobierno israelí se han hecho evidentes. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, criticó la decisión de permitir la entrada de ayuda, calificándola como “una capitulación”. Y afirmó que “lo único que debería enviarse a Gaza son proyectiles”. Los dichos del titular de seguridad nacional se suman a otras polémicas declaraciones que realizó la semana pasada, cuando señaló que en Gaza no hay hambruna. “Gaza debe ser arrasada. No existe algo así como personas inocentes“, fueron parte de los reiterados comentarios que el líder ultraderechista ha realizado en referencia a Gaza.

La condena de la comunidad internacional

La presión internacional sobre Israel ha aumentado de forma sostenida en las últimas semanas y sin duda estás nuevas medidas responden netamente a está presión. A medida que las imágenes de niños desnutridos y hospitales colapsados en Gaza recorren el mundo, los gobiernos se ven prácticamente obligados a actuar, después de meses o años de silencio u apoyo a las acciones de Israel.

Francia anunció que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina, sumándose a los más 140 países que ya lo hacen. Asimismo, varios líderes europeos y de todo el mundo han instado abiertamente a Israel a levantar el bloqueo y permitir el ingreso sin restricciones de ayuda humanitaria. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, consideró “esencial” el anuncio israelí de pausas tácticas, pero advirtió que “llega demasiado tarde” y reclamó un alto el fuego definitivo. En la misma línea, el canciller alemán Friedrich Merz llamó por teléfono a Netanyahu para exigir la apertura total de los pasos fronterizos.

Incluso desde Naciones Unidas, el secretario general António Guterres denunció que la comunidad internacional ha sido cómplice de la tragedia humanitaria por su “inacción y falta de compasión”, alertando que el sufrimiento en Gaza no puede seguir siendo ignorado. “Lo que ocurre en Gaza no es solo una crisis humanitaria, sino también una crisis moral que desafía la conciencia mundial”, señaló Guterres. Seguiremos expresándonos en cada ocasión, pero “las palabras no alimentan a los niños que tienen hambre”, añadió.

“Nuestros heroicos empleados continúan haciendo su trabajo en condiciones inimaginables. Muchos de ellos están tan anestesiados y agotados que dicen que no se sienten ni muertos ni vivos“, relató el jefe de Naciones Unidas.

Alguien que verdaderamente es capaz de mover las políticas de Israel, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien también cambió su postura en las últimas horas. El jefe de la Casa Blanco, que se encuentra de visita en Escocia para inaugurar un campo de golf, señaló en primera instancia que “no hay hambruna en Gaza, quizá hay malnutrición”. No obstante, esta mañana el magnate republicano cambió de postura al señalar que “según lo que se ve en televisión, hay muchos niños con hambre”, “podemos salvar a mucha gente, hay hambre real y no se puede negar”.

Además, de forma sorpresiva, el mandatario norteamericano criticó a Israel en relación a su responsabilidad en la entrega de ayuda humanitaria, asegurando que tienen “mucha responsabilidad por el flujo de la ayuda” y que “pueden hacer mucho en materia de acceso a alimentos”.

Finalmente, desde Israel, dos de las principales organizaciones de derechos humanos del país —B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos–Israel— calificaron oficialmente por primera vez la ofensiva en Gaza como un “genocidio”. En una declaración conjunta, afirmaron que Israel está llevando a cabo una política de exterminio sistemático y desplazamiento forzado, acompañada de la destrucción de infraestructura básica y condiciones inhabitables.

“Este es un momento profundamente doloroso. Somos parte de una sociedad que está cometiendo un genocidio y no podemos mirar hacia otro lado”, declararon.

Mientras tanto, Gaza continúa sumida en el hambre, el miedo y la desesperación. Como dijo un comerciante desde Beit Lahia: “Esto no es una solución, es como dar analgésicos a un paciente con cáncer sin tratarlo. Necesitamos dignidad, no migajas lanzadas desde el cielo”.

De acuerdo al más reciente informe del Ministerio de Sanidad gazatí, la cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los incesantes bombardeos israelíes ascendió este viernes a 59 mil 676 y son ya más de los 150 mil heridos desde el inicio de la ofensiva israelí.

Las autoridades palestinas estiman que miles de personas siguen atrapadas entre toneladas de ruinas por los ataques israelíes. La falta de maquinaria pesada junto a los bombardeos israelíes dificulta estas tareas de rescate a los equipos de Defensa Civil.