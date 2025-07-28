Secuestros crecieron 2,1% en 2024: superan los 800 anuales por tercer año consecutivo

El Ministerio Público dio a conocer su cuarto informe sobre “Fenómenos Criminales”, esta vez enfocado en el delito de secuestro, el que ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos tres años. En 2024 se registraron 868 casos, cifra que representó un aumento del 2,1% respecto del año anterior. El informe ofrece evidencia empírica, análisis tipológico y recomendaciones institucionales basadas en más de seis mil casos ingresados entre 2014 y 2024.

“En los informes previos sobre secuestros se ha identificado un incremento sostenido en la incidencia de este delito, especialmente a partir de 2022, en paralelo con el aumento de otros delitos depredatorios vinculados al crimen organizado, como las extorsiones”, explicó la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales. Esta transformación se tradujo en una mayor vinculación del secuestro con estructuras del crimen organizado, cuya participación subió del 27,2% en 2023 al 37,8% en 2024.

Consultada por la aparente estabilización de los casos entre 2023 y 2024, la autoridad señaló que el salto registrado desde 2022 se relaciona con fenómenos como la pandemia y el estallido social, que alteraron los patrones comisivos. A partir de 2022, se consolidaron nuevas formas de secuestro, especialmente aquellas asociadas al crimen organizado y a bandas foráneas.

“Desde 2022 el número de casos se ha sostenido por sobre los 800 anuales. Esto consolida al secuestro como un fenómeno delictual con raíces estructurales”, agregó.

En cuanto a la distribución territorial, las regiones Centro Norte, Sur y Valparaíso concentran la mayor cantidad de casos acumulados entre 2014 y 2024, mientras que Atacama, Maule y Ñuble registran los mayores aumentos recientes. En contraste, regiones como Tarapacá y Los Ríos presentan una disminución importante. Durante el primer semestre de 2025 se reportaron 341 nuevos casos, lo que representa una baja del 29% respecto al mismo periodo del año anterior.

El estudio tipológico del Ministerio Público identificó nueve categorías de secuestro, entre ellas los extorsivos, ajustes de cuenta, explotación sexual, disputas domésticas, y el “autosecuestro”, que surge como un fenómeno emergente. Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado (UCOD), destacó que los secuestros con fines extorsivos pasaron de representar el 16% en 2022 al 21% en 2024, mientras que los ligados a ajustes de cuentas aumentaron del 4,5% al 14,7%.

En cuanto al perfil de las víctimas en casos de secuestro extorsivo, Castillo indicó que suelen ser personas extranjeras o individuos vinculados al mundo delictual, incluyendo casos de venganza, cobro de deudas o extorsión a personas con recursos informales. “Lo que hay detrás de esta actividad es un negocio ilícito de organizaciones criminales que buscan lucrar con ello”, detalló.

En cuanto a los perfiles de los imputados, en el 45% de los casos existía una relación previa entre agresor y víctima. Además, el 67% contaba con antecedentes penales, con un promedio de 11 delitos adicionales. La mayoría de los secuestros involucraron a tres personas, lo que refuerza la hipótesis de participación de grupos organizados.

Los medios comisivos reflejaron que el 32% de los casos involucró el uso de armas de fuego, el 23% armas blancas, y el 49% vehículos. La gerenta de la División de Estudios aclaró que estos porcentajes no son excluyentes, ya que en un mismo caso pueden coexistir varios medios comisivos.

Otro aspecto abordado fue la dificultad para identificar a los imputados, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado. Castillo explicó que el “criterio Valencia”, instrucción dictada por el Fiscal Nacional, permitió mejorar la identificación de imputados mediante el canje penal y el uso de huellas, lo que fortaleció la persecución penal.

Los equipos ECOH, encargados de investigar delitos vinculados al crimen organizado y homicidios, registraron 80 casos de secuestro en el primer semestre de 2025, un aumento del 16% respecto del mismo periodo de 2024. En la Región Metropolitana, el incremento fue del 21%. A nivel nacional, los secuestros representan el 24% de las investigaciones del ECOH, mientras que en la RM ascienden al 26%.

El trabajo multidisciplinario de estos equipos logró avances concretos. La tasa de imputados formalizados por secuestro aumentó en un 50,6%, y las prisiones preventivas en un 54,5%, lo que refleja una mejora institucional en la persecución penal de este delito.