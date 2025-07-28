Tomas en liceos de Santiago: concejala PC critica gestión de Desbordes y acusa "ninguneo" a estudiantes

La concejala de Santiago del Partido Comunista, Dafne Concha, cuestionó el manejo de las tomas estudiantiles en Santiago, acusando al alcalde Mario Desbordes de privilegiar la “mano dura policial” sobre el diálogo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Concha abordó la respuesta del jefe comunal frente a las manifestaciones de los estudiantes: “Pareciera ser que hay dos conversaciones que no se encuentran. Las declaraciones de los estudiantes, de los centros de padres y las del municipio parecen no coincidir. No sé quién no está escuchando a quién”.

Frente a las declaraciones cruzadas, la concejala aseguró que la situación “es grave, porque los estudiantes estaban bastante desorganizados y ahora vemos a los centros de alumnos conduciendo estas movilizaciones, al menos de estos seis establecimientos que fueron tomados”.

En ese sentido, Concha reflexionó sobre las demandas del movimiento estudiantil y las declaraciones del Desbordes. “Yo lamento muchísimo el maltrato que se le hace a los estudiantes y este ninguneo que siempre se toma, entre las ‘manzanas podridas’ como decía (Felipe) Alessandri”, comentó.

“Esto no le hace bien a la educación pública, tampoco a los estudiantes (…) Nuestro municipio tiene un recinto educacional que está en la penitenciaría en Santiago. Entonces, este ninguneo no sirve, no ayuda, no convoca. A los estudiantes hay que encauzarlos en las demandas y poner al frente las demandas para poder discutir la educación pública, sobre todo en este contexto que estamos de traspaso de los 44 establecimientos educacionales al Servicio Local de Educación pública”, agregó.

Apuntando a la necesidad de una mesa de trabajo que incluya a los alumnos, la concejala lamentó la migración de estudiantes de liceos de Santiago y también los problemas de infraestructura, la falta de profesores, factores que generan el descontento de la comunidad educativa.

Además, cuestionó decisiones de la Municipalidad de Santiago sobre esta materia, afirmando que “las señales no son en términos de ir avanzando en el proceso democrático, de conversación, de diálogo, de superación de las dificultades en conjunto”.

“Lo que se ve siempre es esta mano dura, estos carros de policías que están puestos fuera de los establecimientos. El alcalde decía tan suelto de cuerpo que seis arietes de Carabineros habían sido usados para desalojar los colegios. Que increíble pensar que para eso sí tiene los recursos, para intervenir a seis colegios de una sola vez, pero sin embargo nunca hemos visto ese poderío para intervenir en problemas o crisis tan importantes como los que tenemos en barrio Meiggs”, criticó Concha.