Aumenta preocupación por casos de adolescentes apostando en línea

El próximo 4 de agosto, la comisión de Hacienda del Senado deberá votar por el proyecto que busca regular las plataformas de apuestas en línea. Según consignó El Mercurio, en medio del debate se advirtió sobre el incremento de los casos de adolescentes que utilizan estos sitios.

La presidenta de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo, señaló que uno de los gerentes de la estatal recibió una comunicación de un colegio donde se alertaba a los apoderados respecto al aumento en el uso de estos sitios entre sus estudiantes.

En la misiva, proveniente de uno de los establecimientos privados más prestigiosos del país, se advertía que los alumnos estarían ingresando a “casas de apuestas” y “casinos en línea” tanto dentro como fuera del establecimiento.

“Estas prácticas parecen estar cada vez más normalizadas entre el alumnado: se comentan abiertamente, sin mayor conciencia del riesgo, e incluso algunos han llegado a plantear la posibilidad de hacerlo durante clases”, indicaban.

Por otro lado, y a través de un oficio, la Defensoría de la Niñez indicó a la comisión de Hacienda que el juego en línea representa una situación de riesgo, debido a que el “acceso a las plataformas de apuestas online” y “apostar dinero no es una actividad apropiada durante la infancia y la adolescencia”.

“Las apuestas en línea generan mayores riesgos y potenciales impactos negativos en el bienestar psicosocial de niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando no cuentan con recursos para analizar la magnitud de las consecuencias que pueden tener los juegos de azar, ofrecidos en el mundo digital”, añadieron.