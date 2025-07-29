Lollapalooza vuelve al Parque O'Higgins para su edición 2026

El festival Lollapalooza volverá al Parque O’Higgins después de seis años de ausencia, según confirmó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN). Esto, los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

La última vez que el festival se celebró en ese recinto fue en 2019. En 2020 y 2021 no se efectuó por la pandemia y luego se trasladó al Parque Bicentenario de Cerrillos, donde se llevó a cabo el 2022, 2023, 2024 y 2025.

La exalcaldesa de la comuna, Irací Hassler (PC), cuestionó el uso del recinto para eventos de gran magnitud sin una consulta ciudadana vinculante, lo que llevó a la empresa organizadora a considerar inviable continuar en el Parque O’Higgins.

“El regreso de este tipo de eventos traerá ingresos que son indispensables para recuperar la seguridad de Santiago”, señaló a La Tercera el alcalde Mario Desbordes (RN), quien encabezó las conversaciones para facilitar el retorno del festival.

“Santiago es el centro de la ciudad, su vocación es ser el lugar donde todos convergen. Después del estallido y la pandemia tenemos que volver a poner en valor los atributos de Santiago como ciudad capital, y el Parque O’Higgins es uno de esos atributos emblemáticos”, agregó.

Según el jefe comunal, el 21 de julio la productora ingresó formalmente la solicitud de permiso para la realización del festival en el parque. “El Comité de Permisos Municipales de Actividades Transitorias resolvió aprobar dicho permiso, sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y normativos, así como el pago de los derechos municipales correspondientes”, explicó Desbordes.

El jefe comunal también recalcó que el regreso del festival implicará compromisos concretos de inversión en el entorno del parque y mejoras urbanas coordinadas con la comunidad: “Como alcalde, soy el más interesado en garantizar que el parque conserve su condición de zona típica. Por eso, y se lo he transmitido a los organizadores, queremos que esto se traduzca también en mejoras urbanas, tanto en el interior del Parque O’Higgins como en su entorno, las que trabajaremos en conjunto con las vecinas y vecinos del sector. Pero, además, recibimos el municipio con un déficit gigantesco”.

La venta de entradas para el evento comenzará en un par de semanas a través del sistema Ticketmaster. Aunque el cartel oficial aún no ha sido anunciado, ya ha trascendido que se negocia la participación de artistas como Sabrina Carpenter; Tyler, The Creator, y Deftones como posibles headliners de la nueva edición.

“Esperamos que se realice como lo que es: una fiesta, que impacte lo menos posible a los vecinos, pero que además, los vecinos reciban como retribución inversiones importantes en el barrio que están siendo demandadas de manera masiva, tanto en materia de seguridad como en paisajismo, y también que vayamos arreglando nuestro Parque O’Higgins”, concluyó Desbordes.